Казахстан на Олимпиаде-2024: сколько лицензий и в каких видах спорта

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Вчера 15:30
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До старта летних Олимпийских игр 20204 года, которые пройдут в Париже (Франция), остается все меньше времени, передают Vesti.kz.

На данный момент копилке сборной Казахстана 26 лицензий. На соревнованиях в Париже выступят боксеры, борцы, велогонщики, гимнасты, лучники, стрелки и легкоатлеты. Накануне лицензии завоевали и таеквондисты.

Две квоты в этом виде спорта Казахстан выиграл на лицензионном турнире в китайском Тайане. В весе до 80 килограммов отличился Батырхан Толеугали - 17-летний таеквондист стал самым молодым участником Олимпиады-2024 от Казахстана.

Казахстан vs Узбекистан: кто завоевал больше лицензий в отборе на Олимпиаду-2024

Ранее в марте Казахстан пополнил список лицензий в боксе до семи. На всемирном квалификационном турнире в Бусто-Арсицио (Италия) их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

До этого две лицензии на Азиатских играх-2023 завоевали Камшыбек Кункабаев (+92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Добавим, что перед Олимпиадой состоится еще один отборочный турнир по боксу, на котором будут разыграны оставшиеся лицензии в Париж-2024. Он пройдет с 23 мая по 3 июня в Таиланде.

Полностью список лицензий Казахстана на ОИ-2024 выглядит так:
Бокс (мужчины) - 6
Пулевая стрельба - 5
Стрельба из лука - 4
Велошоссе - 3
Современное пятиборье - 2
Таеквондо - 2
Греко-римская борьба - 1
Вольная борьба - 1
Спортивная гимнастика - 1
Бокс (женщины) - 1

Главные Игры четырехлетия стартуют 26 июля.

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Олимпиада-2024

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