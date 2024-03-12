Казахстан vs Узбекистан: кто завоевал больше лицензий в отборе на Олимпиаду-2024

В Бусто-Арсицио (Италия) завершился всемирный квалификационный турнир по боксу, на котором разыгрывались лицензии на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

По итогам этого турнира сборная Казахстана завоевала пять лицензий. Их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Столько же путевок в Париж-2024 выиграла и сборная Узбекистана. Их получили Руслан Абдуллаев (63,5 кг), Асадхуджа Муйдинхуджаев (71 кг), Турабек Хабибуллаев (80 кг), Лазизбек Муллажонов (92 кг) и Сабина Бобокулова (50 кг).

Ранее олимпийские лицензии от Казахстана завоевали Камшыбек Кункабаев (+92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг). Это произошло на летних Азиатских играх.

Добавим, что перед Олимпиадой состоится еще один отборочный турнир, на котором будут разыграны лицензии в Париж-2024. Он пройдет с 23 мая по 3 июня в Бангкоке (Таиланд).



