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Казахстанские таеквондисты выиграли очередную лицензию на Олимпиаду-2024

Казахстанские таеквондисты выиграли очередную лицензию на Олимпиаду-2024
©управление развития спорта Министерства туризма и спорта РК

Казахстанец Самирхон Абабакиров завоевал лицензию на Олимпийские игры-2024, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу управления развития спорта Министерства туризма и спорта РК

Абабакиров, выступающий в весе до 58 килограмм вышел в финал соревнования в китайском Тайане. 20-летний казахстанец по очереди победил Нурхана Самидинова (Кыргызстан), Танакрита Йодрака (Таиланд) и Курта Брайана Барбозу из Филиппин.

Это второй "билет" на Олимпиаду. Вчера, 15 марта, успеха добился Батырхан Толеугали, выступающий в категории до 80 килограмм.

Отметим, что Летняя Олимпиада станет 33-ей по счету и пройдет в столице Франции - Париже, в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Метки:
Олимпиада-2024 таеквондо

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