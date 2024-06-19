Эксперт объяснил феномен Джалолова и вынес вердикт Кункабаеву на Олимпиаде

Американский журналист Джек Маккаферри высказался корреспонденту Vesti.kz о перспективах узбекистанца Баходира Джалолова на Олимпиаде-2024 в Париже. В ходе беседы специалист поделился своими ожиданиями от возможного поединка с казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым.

Оба боксера заработали лицензии на Олимпийские игры, который пройдут летом в Париже (Франция).

"Я думаю, что он находится на другом уровне. Его успешное выступление на профессиональном ринге и на любительских соревнованиях - можно назвать феноменальным. Джалолов большой и сильный. В своей тактике он успешно реализовывает свои сильные стороны. Безусловно, он будет главным фаворитом Олимпийских игр в тяжелом весе. Возможно мы увидим новую звезду на боксерском турнире, но пока узбекистанец является самым опасным оппонентом в любительском боксе. Видел пару боев Кункабаева. Ему будет сложно. Тут разница в весе и антропометрии. В их бою роль фаворита будет отведена представителю Узбекистана", - отметил Маккаферри.

Отметим, что параллельно боксеры продолжают свою карьеру в профи. Джалолов из-за проблем со здоровьем отказался от боя с хорватом Агроном Смакичи (20-2, 18 КО), который должен был пройти 14 апреля в Ташкенте (Узбекистан) на Humo Arena в рамках вечера бокса из серии IBA Champions Night.

Кункабаева в профи не было с марта 2022 года, когда он досрочно победил узбека Фарруха Джураева. В последний раз принципиальные соперники встречались на чемпионате Азии в 2023 году, тогда узбекистанец оказался сильнее решением судей.

Добавим, что накануне легенда узбекского бокса Руслан Чагаев высказался о перспективах Джалолова на Олимпиаде, назвав своего соотечественника претендентом на медаль.