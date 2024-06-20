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История и достижения Казахстана в боксе на Олимпиаде: Кункабаев и другие повторят успех в Париже?

История и достижения Казахстана в боксе на Олимпиаде: Кункабаев и другие повторят успех в Париже?
©olympic.kz. Жеңіс Ысқабай©

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) опубликовала материал, посвященный участию казахстанских боксеров на предстоящих летних Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

"Казахстан ставит перед собой высокие цели на Олимпиаде в Париже.

Казахстан не так хорошо стартовал на Азиатских играх в Ханчжоу, но благодаря отличным выступлениям на первом и втором лицензионных олимпийских турнирах по боксу боксерская держава Центральной Азии наконец получила десять квот на Олимпийские игры в Париже.

Казахстан отделился от Советского Союза в 1991 году, а независимая Казахстанская федерация бокса была создана в 1992 году. Независимый Казахстан участвовал в семи Олимпийских играх и продемонстрировал впечатляющие результаты на Играх 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годов.

В период с 1996 по 2021 год независимый Казахстан завоевал 24 медали на Олимпийских играх по боксу. Казахстан занимает девятое место в текущем олимпийском зачете по боксу с семью золотыми, семью серебряными и десятью бронзовыми медалями, несмотря на то, что их боксеры могли представлять независимую страну только шесть раз - с 1996 по 2021 год.

Их первым участием в Олимпийских играх стали игры в Атланте в 1996 году, когда они завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Их первую олимпийскую золотую медаль завоевал Василий Жиров в полутяжелом весе (81 кг) в Атланте. Ермахан Ибраимов завоевал бронзу в 1996 году, которую превратил в золото на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Бекзату Саттарханову было всего 20 лет, когда он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году, но попал в автокатастрофу и погиб через несколько месяцев. Чемпион мира и Азии Булат Жумадилов завоевал две медали на Олимпийских играх и вышел в финал в Атланте, а также в Сиднее, но проиграл оба титульных поединка. Их дальнейшими медалистами в 1996, 2000 и 2004 годах были Болат Ниязымбетов, Мухтархан Дильдабеков, профессиональная звезда Геннадий Головкин и Серик Елеуов.

Казахстан доминировал на Олимпийских играх в полусреднем весе с 2004 по 2016 год, установив потрясающий рекорд в этой категории. Бахтияр Артаев, Бахыт Сарсекбаев, Серик Сапиев и Данияр Елеусинов выиграли золотые медали в полусреднем весе на четырех Олимпийских играх. Недавняя звезда Казахстана Данияр Елеусинов завоевал золотую медаль в полусреднем весе (69 кг) на Олимпийских играх в Рио-2016 и стал четвертым подряд представителем своей сильной страны, который смог завоевать титул в этой категории.

На последней Олимпиаде в Токио казахи завоевали лишь две бронзовые медали по боксу, поэтому их цель - вернуть себе место на вершине пьедестала почета в Париже. Бронзовые медалисты Токио Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев прошли квалификацию на предстоящий турнир в Париже, где Казахстан будет выступать во всех семи мужских весовых категориях. Три их сильных боксерши: бывшая чемпионка мира Назым Кызайбай (50 кг), чемпионка Азии Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (75 кг) также прошли квалификацию на Олимпийские игры в Париже", - пишет ASBC.

Названа главная надежда Казахстана в боксе на Олимпиаде-2024

Всего от Казахстана в Париже-2024 выступят десять боксеров. Причем только Казахстан и Узбекистан будут представлены во всех весах в мужском боксе на олимпийском турнире.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. О том, кто будет биться за медали от Казахстана в боксе - можно узнать здесь.

Казахстан сотворил историю в отборе на Олимпиаду-2024 в боксе

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Сборная Казахстана по боксу Бибосынов Сакен Олимпиада-2024 Бокс

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