Баходиру Джалолову отдали медаль Олимпиады-2024

Легендарный боксер из Узбекистана бывший чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе, чемпион Азии и мира среди любителей в тяжелом весе (81-91 кг) Руслан Чагаев высказался о перспективах Баходира Джалолова на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz со ссылкой на upl.uz.

"Баходир Джалолов – один из лидеров мирового бокса, который развился с низшего уровня и теперь достиг высшего уровня. Надеюсь, что он станет чемпионом на предстоящей Олимпиаде. По моему мнению, Баходир будет как минимум в тройке лучших на соревнованиях в Париже", - заявил Чагаев.

Напомним, игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Джалолов выступает в весе свыше 92 килограммов. В этой же категории представлен казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев.