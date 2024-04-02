Битва за Олимпиаду: КФБ отреагировала на заявление Ангелины Лукас

Казахстанская федерация бокса сделала заявление об участии Ангелины Лукас в спарринг-матчах вместе с другими представительницами сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

"Казахстанская федерация бокса отправила приглашение спортсменке Ангелине Лукас, на участие в отборочных спарринговых встречах, которые пройдут в Астане 8-10 апреля 2024 года. Однако, так как, Ангелина Лукас свой рейтинговый бой в профессиональном боксе провела 30 марта 2024 года в Таиланде и следующий титульный поединок запланирован на 25 апреля 2024 года, спортсменке нужно время на отдых и восстановление, а также подготовится к следующему поединку в профессиональном боксе.

В связи с тем что, графики спортсменки и время проведения спаррингов не подходят, Ангелина Лукас не сможет принять участие в спарринговых встречах в Астане.

Со своей стороны Казахстанская федерация бокса поздравляет Ангелину Лукас с победой в прошедшем бою и желает успеха в следующих поединках!", - гласит официальное сообщение организации.