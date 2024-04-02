Битва за Олимпиаду: КФБ отреагировала на заявление Ангелины Лукас

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Сегодня 19:36
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Казахстанская федерация бокса сделала заявление об участии Ангелины Лукас в спарринг-матчах вместе с другими представительницами сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz

"Казахстанская федерация бокса отправила приглашение спортсменке Ангелине Лукас, на участие в отборочных спарринговых встречах, которые пройдут в Астане 8-10 апреля 2024 года. Однако, так как, Ангелина Лукас свой рейтинговый бой в профессиональном боксе провела 30 марта 2024 года в Таиланде и следующий титульный поединок запланирован на 25 апреля 2024 года, спортсменке нужно время на отдых и восстановление, а также подготовится к следующему поединку в профессиональном боксе.

В связи с тем что, графики спортсменки и время проведения спаррингов не подходят, Ангелина Лукас не сможет принять участие в спарринговых встречах в Астане.

Со своей стороны Казахстанская федерация бокса поздравляет Ангелину Лукас с победой в прошедшем бою и желает успеха в следующих поединках!", - гласит официальное сообщение организации.

По итогам спаррингов, которые пройдут 8-10 апреля в Астане тренерский совет определит спортсменок, которые примут участие в Мировом отборочном турнире, который пройдет в Бангкоке (Таиланд).

В минувшую субботу Лукас, которую считают самой сексуальной боксершей Казахстана победила на вечере бокса в Бангкоке местную спортсменку Танварат Саенгиамджит (8-5-1, 3 КО).

Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала заявление о титульном поединке

 

Метки:
Лукас Ангелина Олимпиада-2024 женский бокс Казахстана Сборная Казахстана по боксу
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