Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала заявление о титульном поединке

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Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (8-1, 4 КО) высказалась о следующем поединке, сообщают Vesti.kz. В минувшую субботу Лукас, которую считают самой сексуальной боксершей Казахстана победила на вечере бокса в Бангкоке местную спорстменку Танварат Саенгиамджит (8-5-1, 3 КО).
"Всем привет! Мы на Пхукете. Несколько дней буду восстанавливаться, неделю точно, после такого тяжелого боя и дальше продолжу подготовку к следующему титульному поединку", - заявила Лукас на видео в своем Instagram.
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