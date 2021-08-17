В сборной Казахстана по таеквондо назвали причины провала на Олимпиаде-2020 в Токио

Старший тренер сборной Казахстана по таеквондо Батырбек Есдавлетов назвал причины неудачного выступления его подопечных на Олимпийских играх-2020. Его слова приводит Оlympic.kz.

Напомним, Казахстан в Токио-2020 представляли двое спортсменов: Жансель Дениз (свыше 67 килограммов) и Руслан Жапаров (свыше 80 килограммов). Однако оба таеквондиста остались без медалей, уступив во втором круге соревнований.

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"Жансель и Руслан опытные спортсмены. Оба являются призерами крупных международных соревнований. Поэтому мы думали, что и на этой Олимпиаде они далеко пройдут. Стоит отметить, что и спортсмены, и мы, тренерский штаб, делали все возможное, чтобы завоевать медали Токио-2020. Но, к сожалению, был ряд неблагоприятных моментов для нас, которые и помешали в достижении этой цели.

Если говорить о состоянии спортсменов, они были полностью готовы физически, чтобы пройти бои от начала до конца. Думаю, тут больше на результате отразилась психологическая нагрузка. В плане того, что даже сам олимпийский лицензионный турнир откладывался, и был риск, что он вовсе не состоится. Тогда спортсмены бы отбирались по рейтингу. Но в последний момент лицензионный турнир провели. Как вы помните, на этом старте наш таеквондист Руслан Жапаров выступил с травмой. К нашей радости, он, несмотря на это, смог записать в свой актив путевку на Олимпийские игры. После турнира ему было необходимо восстановление и лечение, чем мы и занялись. Поэтому он не поехал на чемпионат Азии, где наша спортсменка Жансель Дениз смогла завоевать серебро. Это я к тому, что у нас было очень мало турниров. А ведь именно они дают спортсменам наполниться соревновательным духом и прочувствовать сам процесс.

На Олимпийских играх нельзя было сравнить положение нашей команды с той же Европой. Потому что они, несмотря на пандемию, ездили к друг другу и проводили небольшие соревнования или учебно-тренировочные сборы. Спортсмены имели хоть какую практику. У нас такой возможности не было в связи с закрытыми границами. Но мы продолжали тренировки у себя и максимально старались добиться лучшей формы для наших таеквондистов. Этот момент, конечно, тоже повлиял", - сказал тренер.

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По словам специалиста, за отсутствием соревновательной практики следует и следующая проблема - нехватка спарринг-партнеров.

"Вообще, если говорить о состоянии таеквондо в нашей стране, в нашем виде спорта существует дефицит спортсменов именно в тяжелых весовых категориях. А как вам известно, оба наших олимпийца выступают в "плюсовом" весе. И для спортсменов вроде Руслана Жапарова, например, нет спортсменов, которые могли бы соперничать или составить конкуренцию. Тот же Смайыл Дуйсебай был травмирован, и мы не приглашали его на сборы.

В целом считаю, что мы были сбиты психологически. У спортсменов присутствовали и волнение, и страх, и опасения за свое здоровье. Они боялись заболеть и пропустить Игры. А по прибытии в Токио были случаи, когда спортсменов других стран снимали с соревнований из-за коронавируса. И этот страх сохранялся.

Да, конечно, это не снимает с нас ответственности. У наших спортсменов были ошибки, которые они допускали в своих поединках. Но я считаю, что все вышеперечисленные факты об отмене соревнований, сбитом тренировочном процессе и сказались на их результате. Мы подметили все промахи и будем прорабатывать их в будущем.

Сейчас мы дали команде небольшой перерыв. Вернувшись, снова приступим к тренировкам и будем усердно готовиться к континентальным и мировым стартам", - резюмировал Есдавлетов.

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