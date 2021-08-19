Раскрыты точные суммы выплат казахстанским спортсменам за выступление на Олимпиаде-2020 в Токио

Казахстанские спортсмены, которые отличились на Олимпиаде в Токио, а также их тренеры получат вознаграждение на общую сумму в 577 миллионов тенге или 1,3 миллиона долларов. Об этом сообщает Sputnik.

"Выделить министерству культуры и спорта Республики Казахстан из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2021 год на неотложные затраты, денежные средства в размере 577 миллионов 047 тысяч 700 тенге для осуществления единовременных выплат спортсменам, достигшим высоких результатов на XXXII летних Олимпийских Играх в городе Токио (Япония) и их тренерам", - говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте открытых НПА.

Отмечается, что спортсмены, завоевавшие бронзовые медали, получат по 31 851 000 тенге (почти 75 тысяч долларов). Личные тренеры олимпийцев получат более 25 миллионов тенге. Также вознаграждение предусмотрено для первых и главных тренеров спортсменов.

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Дзюдоист Елдос Сметов - 31 851 000 тенге, первый тренер Ахмет Жумагул - 3 185 100 тенге, личный и главный тренер Галымжан Джилдельгиев - 25 480 800 тенге + 3 185 100 тенге.

Тяжелоатлет Игорь Сон - 31 851 000 тенге, первый и личный тренер Сергей Седов - 25 480 800 тенге + 3 185 100 тенге, главный тренер Бахыт Ахметов - 3 185 100 тенге.

Тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло - 31 851 000 тенге, первый тренер Олег Эм - 3 185 100 тенге, личный тренер Виктор Ни - 25 480 800 тенге, главный тренер сборной Бахыт Ахметов - 3 185 100 тенге.

Боксер Камшыбек Кункабаев - 31 781 250 тенге, первый и личный тренер Сейтжан Токенов - 3 178 125 тенге + 25 425 000 тенге. Главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев - 3 178 125 тенге.

Боксер Сакен Бибосынов - 31 801 500 тенге, первый тренер Кадырбек Куатбеков - 3 180 150 тенге, личный тренер Мырзагали Айтжанов - 25 441 200 тенге, главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев - 3 180 150 тенге.

Каратист Дархан Асадилов - 31 801 500 тенге, первый и личный тренер Кажымукан Шаттык - 3 180 150 тенге + 25 441 200 тенге, главный тренер сборной Аскар Молдагали - 3 180 150 тенге.

Каратистка Софья Берульцева - 31 824 000 тенге, первый тренер Бяшир Алыков - 3 182 400 тенге, личный тренер Николай Репин - 25 459 200 тенге, главный тренер сборной Аскар Молдагали - 3 182 400 тенге.

Борец Нурислам Санаев - 31 801 500 тенге, первый тренер Шокан Дилмагамбетов - 3 180 150 тенге, личный тренер Бауыржан Нурмаханов - 25 441 200 тенге, главный тренер сборной Асет Серикбаев - 3 180 150 тенге.

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Кроме того, деньги из правительственного резерва получат олимпийцы, которые заняли четвертые и пятые места на Олимпиаде: Елена Рыбакина (теннис), Абильхан Аманкул (бокс), Закир Сафиуллин (бокс), Милад Карими (гимнастика), Данияр Кайсанов (вольная борьба) и Даулет Ниязбеков (вольная борьба).

Теннисистка Елена Рыбакина - 12 733 200 тенге, первый тренер Дарья Захарова - 1 273 320 тенге, личный тренер Стефано Вуков - 10 186 560 тенге, главный тренер сборной Юрий Щукин - 1 273 320 тенге.

Боксер Абильхан Аманкул - 4 244 400 тенге, первый и личный тренер Нурлан Акурпеков - 3 395 520 тенге + 424 400 тенге, главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев - 424 400 тенге.

Боксер Закир Сафиуллин и гимнаст Милад Карими получат по 4 244 600 тенге. Первый тренер боксера Шамиль Мухтияров и главный тренер сборной Галымбек /Кенжебаев - по 424 460 тенге, личный тренер Зангар каскаев - 3 395 680 тенге. Первый тренер гимнаста Тахир Кашкули и главный трене сборной Александр Ким - по 424 460 тенге, личный тренер Степан Горбачев - 3 395 680 тенге.

Борец Данияр Кайсанов - 4 251 300 тенге, первый тренер Мейрбек Байжанов и главный тренер сборной Асет Серикбаев - по 424 130 тенге, личный тренер Аслан Байгулов - 3 401 040 тенге.

Борец Даулет Ниязбеков - 4 243 200 тенге, первый и личный тренер Абулталип Аманов - 424 320 тенге + 3 394 560 тенге, главный тренер сборной Асет Серикбаев -424 320 тенге.

В пояснительной записке говорится, что принимаемые меры "позволят поднять на новый, качественно высокий уровень подготовку спортсменов, концентрировать ведущих тренеров-преподавателей на решение задачи, по подготовке спортсменов высокого класса и обеспечить успешное выступление атлетов республики на международных соревнованиях различного уровня".

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