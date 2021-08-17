Казахстанские боксеры направят премии от государства за медали Олимпиады на благотворительность

Камшыбек Кункабаев. Фото: Reuters©
Новости спорта Олимпиада-2020
Вчера 16:00

Боксеры сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, ставшие бронзовыми призерами Олимпийских игр в Токио, отдадут свои премии от государства на благотворительность, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За третье место полагалось 75 тысяч долларов.

При этом боксеры были также поощрены от Федерации денежными премиями в размере 50 тысяч долларов. По 10 тысяч долларов получили их тренеры.

Кункабаев представлял команду в весе свыше 91 килограмма, Бибосынов - до 52 килограммов.

Напомним, что ранее казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев, завоевавший бронзу на Олимпиаде-2020, тоже решил отдать свои премиальные нуждающимся.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Олимпиада-2020 Япония Сборная Казахстана по боксу Кункабаев Камшыбек


Показать комментарии
Олимпиада-2020
1
Вчера 16:00
© 2008 - 2021 ТОО «EML»