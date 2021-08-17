Федерация бокса Казахстана вручила призерам Олимпиады в Токио денежные премии

Казахстанская федерация бокса наградила призеров Олимпийских игр в Токио специальными денежными премиями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На Играх-2020 казахстанские боксеры отметились двумя наградами. По бронзе завоевали Сакен Бибосынов (до 52 килограммов) и капитан сборной Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Боксеры были поощрены от Федерации денежными премиями в размере 50 тысяч долларов. По 10 тысяч долларов получили их тренеры.

"Бокс - это спорт номер один в Казахстане. Очень много занимающихся, очень много болельщиков. Такого внимания в стране нет к другим видам. Наша задача - это поддерживать спортсменов, тренеров. И какими бы не были результаты, мы должны поблагодарить команду за весь вклад, за стремления, за достижения. Поздравляю вас всех с наградами, орденами", - сказал глава Федерации Кенес Ракишев.

Напомним, помимо Бибосынова и Кункабаева, в олимпийскую команду входили: Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма) и Надежда Рябец (до 75 килограммов).

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