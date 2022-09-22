"Заслужили не мы, а болельщики". Зайнутдинов - о юбилейном голе за Казахстан и обещании тренера

Автор:
Новости спорта Футбол Сборные
22 сентября 23:26
©Vesti.kz, Мейірбек Тажкуранов

Ключевую роль в победе сборной Казахстана над соперниками из Беларуси в Лиге наций сыграл Бахтиер Зайнутдинов. Именно он забил решающий гол на 79-й минуте встречи, а в интервью корреспонденту Vesti.kz он прокомментировал исторический результат главной команды страны и свой юбилейный гол в футболке сборной.

Казахстан обыграл Беларусь и получил шанс пробиться на Евро-2024 через стыковые матчи, а Зайнутдинов обратился к болельщикам.

- Сборная Казахстана впервые в истории пробилась в дивизион B Лиги наций, а ты забил решающий гол. Какие эмоции испытываешь?

- Чувствую опустошение, потому что все силы отдали на поле. Самое главное, что этого заслужили наши болельщики. Не мы, а болельщики.

- Сегодня была великолепная атмосфера на стадионе. Ты давненько не играл за сборную, тем более на переполненном стадионе. Приятно вернуться и снова ощутить эти эмоции?

- В первую очередь приятно вернуться в Казахстан. Я очень скучал, скучал по болельщикам. 

- Поздравляю тебя с десятым, юбилейным голом за сборную!

- Уже десять?

- Да, десять. Когда планируешь побить рекорд и установить новую планку, ведь до повторения показателя Руслана Балтиева осталось три мяча?

- Не знаю, но Тахирович (Руслан Балтиев), наш тренер, сказал, что если я побью рекорд, то он сам лично проставится.

- Это является для тебя дополнительной мотивацией?

- Конечно.

- С учетом того, что в ЦСКА ты играешь центрального защитника, не сложно ли перестраиваться в играх за сборную?

- Конечно, есть определенные сложности. Но самое главное, что победили, а остальное уже не важно.

Напомним, что после этой победы сборная Казахстана стала недосягаемой для соперников и досрочно заняла первое место в таблице.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер Казахстан Беларусь

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:20
Сборные
Победа Казахстана в группе Лиги наций удивила экс-тренера московского "Спартака"
Сегодня , 15:41
Сборные
"Это казахи и сделали". Пайперс - о матче с Азербайджаном и шансах поехать на Евро
Сегодня , 14:42
Сборные
Казахстанские арбитры обслужат товарищеский матч с участием сборной России
Сегодня , 14:15
Сборные
"Преподнесла сюрприз". В Азербайджане оценили сборную Казахстана перед матчем Лиги наций
Сегодня , 13:35
Сборные
Казахстан после победы в Лиге наций помог команде Беларуси войти в историю
Сегодня , 10:02
Сборные
"Обидно, что уступили в первом туре". В Азербайджане высказались о матче Лиги наций с Казахстаном
Вчера , 21:17
Сборные
Токаев отреагировал на высказывание Зайнутдинова о казахстанцах
Вчера , 20:45
Сборные
Нуралы Алип обратился к фанатам после триумфа в Лиге наций
Вчера , 20:17
Сборные
УЕФА отказался от расширения Евро. Известна причина
Вчера , 19:50
Сборные
Назван главный козырь Казахстана в борьбе за путевку на Евро
© 2008 - 2022 ТОО «EML»