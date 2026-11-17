В Астане прошёл открытый брифинг с участием генерального секретаря Казахстанской федерации футбола (КФФ) Скотта Манна по итогам выступлений сборной Казахстана в Лиге наций, а также после полугода его работы на данной должности. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом главном, что было озвучено за два часа беседы.

На брифинге в "Доме футбола" присутствовали представители СМИ и сотрудники КФФ. О мероприятии журналистам было сообщено по итогам вчерашнего матча с командой Словакии (2:2).

Скотт Манн никуда не уходит и готов бороться за успех

Генсек отметил, что всю ответственность за неудовлетворительные результаты в Лиге наций берёт на себя. При этом он сразу опроверг все слухи о том, что уйдёт с текущей должности.

"Прежде всего, вы все видели наши результаты... Два матча назад я говорил об этом, и думаю, ничего не изменилось в плане вопроса, который мне часто задают: "Кто берёт ответственность?". Конечно, я беру ответственность. Я думаю, никто в этом здании, никто в раздевалке после вчерашней игры и никто, кто работает в казахстанском футболе - не рад результатам. Было очевидно, что это сложный проект, проект, который имел свет в конце тоннеля. Но я, конечно, не пришёл сюда вслепую, думая, что могу приехать и мы сразу победим. Думаю, что мы продолжим учиться и совершенствоваться в предстоящие годы. Но позвольте мне внести полную ясность насчет меня самого... Знаете, было написано много вещей, и это ваша работа как журналистов. Я не тот, кто сдаётся. Я не собираюсь уходить от борьбы, от чего-то сложного. Моя работа - проложить путь, дать нам некоторое направление на будущее, обеспечить нам успех и заставить нас гордиться тем, что мы видим на поле. Я много слышал и читал за последние месяцы, но, знаете, я не видел устойчивого успеха здесь за 25 лет".

Причины ухода Байсуфинова - его хотели оставить

Для Манна отставка Талгата Байсуфинова с поста главного тренера в июне была шоком. Сейчас генсек признаётся, что понимает, с чем связано это решение казахстанского специалиста.

"Я пришёл в КФФ в апреле, летом посетил матч с Венгрией. Тогда тренером был Байсуфинов. Я вернулся в Англию, а затем мне позвонили, сообщив, что он увольняется, и это не было запланировано. Он уволился. Я не хотел, чтобы он увольнялся. Я чувствовал, что для меня важно иметь некоторую стабильность в команде. Но он решил уйти по самым разным причинам, которые, на самом деле, сейчас я понимаю лучше (в то время я, наверное, некоторые из них не понимал). Быть главным тренером страны - это огромная ответственность. А быть главным тренером страны, когда ты родился в ней и патриотичен - это влечёт за собой дополнительные проблемы. Он взял на себя груз этой страны на свои плечи, это было слишком тяжело. И по этой причине он сказал мне, что хочет уйти, и я уважаю это, но у меня не было выбора: он решил уйти, и я ничего не могу с этим поделать".

Контракт с ван'т Схипом истекает: почему у него не получилось?

Манн ещё раз отметил регалии главного тренера Джона ван'т Схипа как игрока и как рулевого. Он дал понять, что контракт с нидерландцем истекает уже на этой неделе, а заоблачной зарплаты у него не было.

"Моя позиция была ясна: мне нужно было быстро кого-то привести. Я не работал с Джоном долгое время, но я знаю его как человека, он отличный человек. Я не забочусь о том, что пишут люди. Этот тренер сыграл 400 матчей за "Аякс", он тренировал "Аякс" и вывел их в Европу в прошлом году, он проделал потрясающую работу в Греции. И он пришёл сюда в качестве одолжения мне и из-за той проблемы, с которой мы столкнулись, имея мало времени. Некоторые из глупостей, которые я читал о его зарплате, абсолютно не соответствуют действительности, и я говорил это раньше. Я чётко дал понять: Джон решил прийти сюда на ту же зарплату, что и Байсуфинов. Что касается фанатов и контракта Джона, я думаю, мы чётко понимали, когда он только пришел, что это было на этот период. Он закончился или закончится в конце этой недели. Мы не будем, как и он не будет, стремиться продолжать. И мы начнём процесс поиска менеджера на долгосрочную перспективу, который проведёт нас через квалификацию Евро".

Также Манн объяснил, по каким критериям ван'т Схип подходил сборной Казахстана и почему другим кандидатам был дан отказ. А ещё были озвучены более подробные причины - почему Джон приехал в Казахстан без своих помощников из Европы.

"Оглядываясь назад, мы все выглядим идеальными, но, знаете, на самом деле нам нужен был человек, который смог бы приступить к работе очень быстро, способный выдержать давление, который мог бы выявить молодые таланты. И я считаю, что Джон соответствует многим из этих требований, и именно так мы и пришли к этому решению. Было ещё несколько кандидатов, которых мы рассматривали: большинство из них хотели заключить двухлетний контракт, долгое время не занимались тренерской работой, были уволены или не имели достаточного опыта на этом уровне. Поэтому нам пришлось принять решение, и ответственность за него лежит на мне, и я совершенно спокоен по поводу этого, но глубоко разочарован результатами. Почему у Джона не было своих помощников? Его назначили по ходу сезона, а люди, которые раньше работали с ним, уже были заняты. Джон приезжал, как вы понимаете, только на этот период, поэтому его бывшие коллеги не собирались покидать свои должности, чтобы присоединиться к нам. Вторая причина заключалась в том, что мы понимали, что нам нужно действовать быстро, и нам требовались местные специалисты".

Манн ставит цель приблизиться к топ-75 сборных мира

Главную проблему генсек видит в том, что ожидания у общественности большие, но при этом за десять лет в сборной Казахстана сменилось 11 главных тренеров. По его словам, такого не должно быть у команды, которая ставит перед собой высокие цели. Сейчас же задачей является приблизиться к топ-75 сборных мира.

"В последние десять лет лучшим рейтингом для Казахстана было 98-е место, а худшим - 137-е. Такова реальность. Последние четыре года рейтинг колеблется между 110 и 120 местами. Я не просыпаюсь ежедневно с мыслями о рейтингах. Я хочу убедиться, что мы сможем выйти на уровень около 75-го места в качестве стартовой цели. Если мы посмотрим назад: мы никогда не были там за десять лет, так как же нам туда добраться? Потому что у нас здесь фундаментальная проблема: за десять лет сменилось 11 тренеров. Я слышу, как люди говорят мне, что хотят "вернуться к славным дням". Но за десять лет у вас сменилось 11 тренеров. Долгосрочный успех - это не смена более чем десяти тренеров за десять лет. Нам нужно найти кого-то, кто соответствует менталитету игроков, стилю футбола, в который мы хотим играть. Кто готов с самого начала выполнять тяжёлую работу. Мы посмотрели на состав прошлой ночью. С нашей точки зрения, у нас есть ряд игроков, которые подходят к концу своей карьеры и были потрясающими игроками для сборной. Но им будет трудно привести нас туда, куда нам нужно, и нам нужно дать игровое время молодым игрокам. Иначе мы продолжим вечно колебаться в начале второй сотни. И если мы будем продолжать менять тренеров каждый год, мы будем делать абсолютно то же самое. Я слышу, как люди говорят мне о таких странах, как Япония. Но посмотрите на их стабильность и назначения тренеров, персонала и плана. Они не назначают нового тренера каждый год, они не назначают нового генерального секретаря каждый год".

Превыше всего для Манна - план и стратегия. Он даже вспомнил о том, что когда-то в их светлое будущее не верили в "Тоттенхэме", когда он работал спортивным директором лондонцев.

"Мы все можем сидеть здесь и говорить: "Мы ждём лучшего, и почему мы не в топ-20 мира?". Преемственность, структура, дисциплина - все эти вещи, которые не привлекают внимания журналистов и не вызывают шумихи, - именно они принесут успех. Я слышал это раньше, ещё когда перешёл в "Тоттенхэм": "Вы ничего не выигрывали 40 лет, вы ничего не выиграете". Единственный способ справиться с этим - иметь чёткий план и следовать ему. У нас есть ряд проблем, как внутри страны, так и за её пределами".

Чем Фареры лучше Казахстана и почему надо доверять молодым?

Манну не очень понравился вопрос от нашей редакции о том, что главной претензией болельщиков и медиа является регресс, который произошёл за короткое время: ведь даже год назад результаты были лучше, не говоря уже о том, что четыре года назад сборная выиграла Лигу С.

"Да, реальность такова - вы говорите о прошлом годе. Прошло 12 месяцев с тех пор, как мы выиграли (в последней официальной игре). И если вы зацикливаетесь на победах против, извините за неуважение, Лихтенштейна, тогда у нас есть проблемы. Я думаю, нам нужно быть реалистами в этом вопросе. Когда люди говорят мне о Фарерских островах. Я уверен, вы все знаете: 90 процентов их игроков стартового состава играют в Дании. А 90 процентов наших игроков играют в Казахстане. И даже эти игроки не получают достаточно игрового времени, потому что в клубах есть легионеры".

После слов генсека можно сделать вывод, что он очень верит в юных казахстанских игроков, которым от 17 до 19 лет.

"Наша система не способствует тому, чтобы наши лучшие молодые таланты играли против взрослых мужчин. Нам нужно найти систему, где либо они отправляются за границу, либо они получают игровое время на поле. Кто-то сказал мне на прошлой неделе: "О, он ещё не готов, ему всего 18". Однако 18-летние по всему миру играют в ведущих лигах мира. Нам нужна система, которая продвигает молодых игроков, чтобы они играли. Кто-то сказал мне недавно, что Дастан не должен был уезжать за границу, что он должен был остаться здесь, что тут он мог бы заработать в три раза больше денег. Если это наш менталитет - что мы не хотим, чтобы наши лучшие молодые игроки отправлялись в лучшие лиги мира для прогресса - тогда мы полностью потеряны. У нас должны быть лучшие 17-летние, 19-летние игроки. Опытные игроки отдали всё в последний месяц, но они находятся в конце своей карьеры. Куат оказал потрясающую услугу сборной, но он первый признает, что он не будущее для нас. Конечно, нам нужны опытные игроки, но нам нужно дать игровое время молодым игрокам. Они должны играть каждую неделю против взрослых мужчин".

Бюджет - не безграничный. А как же тренер Марокко и Слот?

Генеральный секретарь чётко дал понять, что не стоит ждать звёздных тренеров в Казахстане хотя бы потому, что удовлетворить их финансовые аппетиты не представляется возможным. А если говорить о сборной, то помимо денег нужно ещё и убедить успешного тренера приехать в команду, которая не входит в топ-100.

"Было очевидно, что в тот момент (когда назначали ван'т Схипа) не было местного тренера или специалиста с долгосрочными перспективами, который бы не преследовал каких-то сомнительных целей. Мне называли разные имена в этот период. Например, сразу после чемпионата мира спрашивали, не приедет ли главный тренер сборной Марокко. Он зарабатывает около шести миллионов долларов в год и тренирует команду, занявшую восьмое-девятое место в мире. Я открыт для любого, кто может объяснить, почему тренер с гораздо меньшей зарплатой согласится тренировать команду, занимающую место ниже сотой строчки в мировом рейтинге. Но таковы реалии. На прошлой неделе кто-то из вас написал о тренере, который должен возглавить "Ордабасы", и упомянул Арне Слота. Я знаю Арне - потрясающий тренер, один из лучших в мире. Но я могу пообещать вам: Слот не поедет тренировать "Ордабасы". По сообщениям СМИ, он зарабатывает около 15 миллионов долларов в год в "Ливерпуле". Если только в клубе не готовы отдать всю зарплату за его приезд и убедить его, это просто нереально".

Теперь в КФФ знают, какой главный тренер им нужен

Манн сделал анализ и переговорил с самыми опытными игроками сборной, чтобы окончательно поймать себя на мысли, что теперь знает, кого нужно искать. Также он подтвердил, что если будет равнозначный выбор между иностранцем и казахстанцем, то он выберет второго.

"Конечно, это лёгкие темы для статей, но реальность такова, что мы должны работать в рамках имеющихся возможностей. Что касается следующего тренера, я стал лучше понимать состав команды, проведя время с игроками в поездках. Буквально пару дней назад я общался с Исламханом, Алипом и Малым, которые находятся в сборной уже около 13 лет. Они поделились многим, были очень открыты и прозрачны. Теперь у меня более чёткое представление о том, какой тренер нам нужен. Мне всё равно, иностранец это или местный специалист. Моя позиция остаётся неизменной: если есть сильный казахстанский тренер, я всегда отдам предпочтение ему. Нам нужен не просто лучший доступный тренер для национальной сборной, нам нужен тренер подходящего возраста, готовый взвалить на себя эту ношу. Если мы возьмём молодого специалиста, который ещё учится своему делу, и сразу бросим его в национальную сборную - это огромный риск. Мы видели это на примере Байсуфинова: у него был большой опыт, он долго работал в системе, но давление на него всё равно было колоссальным. Если мы думаем, что можно взять молодого тренера и сразу добиться успеха, учитывая ежедневное давление со стороны общественности, - это заблуждение. Тем не менее, если появится подходящий казахстанский специалист на эту роль, я поддержу его в первую очередь".

При этом даже если главным тренером будет иностранец, то казахстанцы всё равно должны будут присутствовать в штабе. Манн считает, что это необходимо.

"Я скажу прямо: я не люблю выделять какую-либо расу, я просто хочу лучшего специалиста, но я считаю, что некоторые из этих должностей должны занимать казахстанцы. То есть бывают случаи, когда нам нужен лучший специалист, а бывают случаи, когда нам нужен лучший казахстанский специалист. И я считаю, что на некоторые должности в национальной сборной нам нужен лучший казахстанский специалист. Когда мы найдём нового главного тренера? На это уйдёт столько времени, сколько потребуется.. У нас есть довольно чёткое представление о том, каким должен быть этот кандидат. Я не очень люблю забегать вперёд, но, как я уже сказал, нам нужно найти подходящего тренера с правильным менталитетом, который сможет проявить смелость".

Манн - о своей цели в Казахстане и скромной зарплате

Также Манн отметил, что приехал в Казахстан не ради денег, так как, по его словам, в Англии он мог бы зарабатывать больше. Здесь его интересует цель улучшения футбола, искоренения коррупции и желания сделать казахстанских болельщиков счастливыми.

"Я здесь для того, чтобы улучшить футбол, чтобы мы могли в любой момент соперничать со всеми командами, чтобы наша лига стала финансово устойчивой, чтобы искоренить всю коррупцию и избавиться от всех тех, кто прячется в тёмных углах, и чтобы люди могли гордиться нами, и, знаете, в конечном итоге всё сводится к тому, кем мы все являемся - болельщиками футбола. Не принимайте мои слова лично, но если бы у меня был выбор, я, конечно, очень хотел бы выиграть вчера вечером, чтобы болельщики, уходя домой, чувствовали себя счастливыми - пусть даже всего на 90 минут. Сегодня они могут проснуться, начать жаловаться и делать всё такое, но, знаете, в конечном счёте именно поэтому мы и делаем то, что делаем: мы хотим, чтобы люди гордились, и мы хотим, чтобы болельщики гордились. Что касается моей зарплаты, я не собираюсь обсуждать, сколько денег я зарабатываю. Но позвольте мне внести полную ясность: я мог бы остаться и жить в Англии и зарабатывать намного больше денег, чем я зарабатываю здесь. Я дал понять, когда приехал сюда, что это ради этого проекта. Так что моё решение быть здесь не мотивировано деньгами", - цитирует слова Манна журналист Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Напомним, что 52-летний австралиец Манн был назначен генеральным секретарём КФФ 27 апреля 2026 года. После его прихода сборная Казахстана не одержала ни одной победы в восьми матчах (четыре ничьи и четыре поражения).

В Казахстане отреагировали на "назначение" Арне Слота в "Ордабасы"

Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️