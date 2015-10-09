Генеральный секретарь КФФ Скотт Ман высказался о тренере сборной Казахстана Джоне ван'т Схипе и его будущем в команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Моя позиция была ясна: мне нужно было быстро кого-то привести. Я не работал с Джоном долгое время, но я знаю его как человека, он отличный человек. Я не забочусь о том, что пишут люди. Этот тренер сыграл 400 матчей за "Аякс", он тренировал "Аякс" и вывел их в Европу в прошлом году, он проделал потрясающую работу в Греции.

И он пришел сюда в качестве одолжения мне и из-за той проблемы, с которой мы столкнулись, имея мало времени. Некоторые из глупостей, которые я читал о его зарплате, абсолютно не соответствуют действительности, и я говорил это раньше. Я чётко дал понять: Джон решил прийти сюда на ту же зарплату, что и Талгат Байсуфинов.

Что касается фанатов и контракта Джона, я думаю, мы чётко понимали, когда он только пришел, что это было на этот период. Он закончился или закончится в конце этой недели. Мы не будем, как и он не будет, стремиться продолжать. И мы начнём процесс поиска менеджера на долгосрочную перспективу, который проведёт нас через квалификацию Евро", - сказал он.