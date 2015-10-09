Генеральный секретарь КФФ Скотт Ман был ошарашен решением Талгата Байсуфинова в июне покинуть пост главного тренера сборной Казахстана. Об этом он сообщил на брифинге в Астане, передаёт корреспондент Vesti.kz.

"Я пришёл в КФФ в апреле, летом посетил матч с Венгрией. Тогда тренером был Байсуфинов. Я вернулся в Англию, а затем мне позвонили, сообщив, что он увольняется, и это не было запланировано. Он уволился. Я не хотел, чтобы он увольнялся.

Я чувствовал, что для меня важно иметь некоторую стабильность в команде. Но он решил уйти по самым разным причинам, которые, на самом деле, сейчас я понимаю лучше (в то время я, наверное, некоторые из них не понимал).

Быть главным тренером страны - это огромная ответственность. А быть главным тренером страны, когда ты родился в ней и патриотичен по отношению - это влечёт за собой дополнительные проблемы. Он взял на себя груз этой страны на свои плечи, это было слишком тяжело, слишком тяжело. И по этой причине он сказал мне, что хочет уйти, и я уважаю это, но у меня не было выбора: он решил уйти, и я ничего не могу с этим поделать", - сказал Манн.