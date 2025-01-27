"Я еще тренер сборной Казахстана". Черчесов сделал неожиданное заявление о своем увольнении

Экс-главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью для Sportnews.kz раскрыл детали завершения сотрудничества с Федерацией футбола Казахстана (КФФ), сообщают Vesti.kz.

Напомним, об уходе Черчесова было объявлено сегодня, 27 января, а затем стало известно о заработке российского специалиста.

- Как я уже говорил во время нашей предыдущей беседы с вами, что в январе у нас состоялся разговор с новым руководителем Федерации футбола Маратом Омаровым. Мы обсудили наши планы по подготовке к мартовским матчам в отборочном турнире к чемпионату 2026 года. Сегодня в Москве мы встретились с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым. Было заявлено, что они хотят видеть в качестве главного тренера сборной Казахстана другого специалиста. Позже президент Федерации лично еще раз озвучил мне эту позицию.

- На сайте Федерации футбола Казахстана сказано, что "трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон"?

- Это не так. Президент федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается и далеко не редко. Мы остаемся с Маратом Омаровым на связи и сохраняем уважение друг к другу. Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально - тренер сборной Казахстана.

Черчесов был назначен на пост тренера сборной Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций и набрала одно очко.

Напомним, что Черчесов до Казахстана тренировал венгерский "Ференцварош", сборную России, польскую "Легию", московские "Динамо" и "Спартак", пермский "Амкар", грозненский "Терек", сочинскую "Жемчужину", австрийские "Ваккер-Тироль" и "Куфштайн".