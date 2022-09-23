"Я даже извинился...". В Азербайджане высказались о матче с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи прокомментировал гостевую победу над командой Словакии в Лиге наций перед матчем с Казахстаном, сообщает azerisport.com. Его подопечные вышли на второе место в третьей группе дивизиона С.

В Трнаве азербайджанцы обыграли словаков, а казахстанцы досрочно выиграли группу и пошли на повышение.

"Мы хорошо начали игру. Ренат забил красивый гол. Но еще до этого у нас было три момента. Во втором тайме было уже иначе. Чувствовалась усталость. У нас молодая команда, и мы можем проделать хорошую работу на будущее. Нам нужно время для лучшего прогресса. Остался очень доволен игрой. Ребята выполнили все указания. Не понравилось то, что при прессинге не могли лучше вести игру. "Физика" у ребят хорошая, но усталость у некоторых была заметна.

Завтра отдохнем, осмотрим общее состояние. Не могу сказать, кто сыграет в матче с Казахстаном. Ричард Алмейда получил вторую желтую, так что не сможет помочь команде. Меня огорчило, что он заработал дисквалификацию. Сегодня он был очень хорош. Я даже извинился перед ним, что ранее не звал его в сборную. Раньше я считал иначе, хотел давать шанс молодым. Но, помимо молодых, нужно давать шанс и опытным", - подытожил Де Бьязи.

Добавим, что заключительные игры в третьей группе пройдут 25 сентября: Казахстан сыграет в гостях с Азербайджаном, а Беларусь на нейтральном поле примет Словакию.

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →