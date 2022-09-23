Магомед Адиев сделал заявление после триумфа с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о триумфе в Лиге наций и обратился к болельщикам, передает корреспондент Vesti.kz. Российский специалист привел футболистов к досрочной победе на турнире.

Казахстан впервые в истории обыграл Беларусь и получил право биться за возможность сыграть на Евро-2024, обновив рекорд по набранным очкам.

"Поздравляю всех казахстанцев с победой! 🇰🇿 От всего сердца благодарю за поддержку, которую вы нам оказали вчера. Я благодарен ребятам за самоотдачу, характер и волю к победе и за тот футбол, который они продемонстрировали.

Благодарю президента федерации Адлета Назарбаевича за доверие и поддержку. Спасибо тренерскому штабу. Это большая ответственность, огромные силы были отданы на подготовку.

Мы никогда не справимся без медицинской, административной, технической служб! Вам отдельная благодарность за ваш профессиональный подход к делу!

Мы показали настоящую командную игру, которая сплотила нас всех на достижение результатов на табло стадиона в нашу пользу. С победой, Казахстан! Алға, Қазақстан!" - написал Адиев.

Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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