Вызваны в сборную, но сидят на лавке в клубе. Пять казахстанцев с дефицитом игровой практики

В сборной Казахстана уже сейчас готовятся к предстоящим июньским матчам квалификации Евро-2024 против Сан-Марино и Северной Ирландии. 34 футболиста попали в расширенный список национальной команды. Корреспондент Vesti.kz выделил пять игроков, на счету которых наименьшее количество игрового времени в клубах.

Накануне был оглашен список футболистов, попавших в расширенный список сборной Казахстана. Большая часть из них имеет шансы сыграть в июньских матчах отбора с Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландией (19 июня). Обе встречи состоятся в гостях.

Что касается игрового времени, то мы посчитали все минуты, проведенные футболистами на поле с 25 февраля. Именно в этот день официально стартовал новый сезон в Казахстане. И даже статистику игроков, выступающих заграницей, мы отсчитали с этой даты для более объективной картины.

В топ-5 играющих сборников попали защитник "Каспия" Талгат Кусяпов (1200 минут), капитан команды и лидер "Ордабасы" Асхат Тагыберген (1169), наконец получивший свой шанс оборонец "Актобе" Алибек Касым (1154), голкипер "Кайрата" Данил Устименко (1123) и защитник "Ордабасы" Темирлан Ерланов (1106).

Теперь вы имеете представление о том, сколько минут можно было в идеале сыграть за последние три месяца. Давайте перейдем к тем, у кого по разным причинам не получилось отыграть даже треть такого же количества времени на поле.

Нуралы Алип ("Зенит") - 360 минут

И сразу же открывает этот топ-5 один из важнейших игроков сборной, чемпион России в составе "Зенита" Алип. 23-летний оборонец не является игроком стартовой обоймы в лучшем клубе страны. Футболист, оценивающийся в 1,2 миллиона евро, 25 февраля отыграл 90 минут в Кубке России, а после этого не выступал аж до 13 мая, пока клуб не оформил досрочное чемпионство.

В последних трех турах чемпионата Алип провел максимальное количество игрового времени, выходя в старте. Однако следует понимать, что у команды уже нет особой мотивации, да и состав не самый оптимальный. В этих трех матчах "Зенит" трижды сыграл вничью.

Для сборной Казахстана очень хорошо, что питерцы завоевали золото за несколько туров до конца чемпионата. Благодаря этому Алип подойдет к играм за национальную команду в хорошем игровом тонусе.

Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) - 318 минут

В идеале этого парня здесь не должно было быть. Но травма, полученная Зайнутдиновым в апреле, и из-за которой он пропустил шесть матчей команды, определенно повлияла на эту статистику. К сравнению, в первых десяти турах РПЛ Бахтиер отыграл вообще без замен от звонка до звонка.

В последних двух турах казахстанец выходил на замену в концовке встречи. Впереди у него есть возможность сыграть в заключительном туре с "Ростовом", за который он играл в прошлом, а также принять участие в финале Кубка России с "Краснодаром" 11 июня. Возможно, к тому моменту Зайнутдинов будет получать уже больше игрового времени.

Абылайхан Жумабек ("Актобе") - 286 минут

21-летний нападающий проводит первый сезон за пределами родного Тараза, и сразу же он стал для него отчасти испытанием. У него нет никаких проблем со здоровьем, но в составе "Актобе" все равно играет очень мало.

В чемпионате он вообще лишь раз получил больше 20 минут времени в одном матче. Свои шансы форвард имел в играх Кубка Казахстана (149 минут за две встречи), но оттуда клуб вылетел уже на стадии 1/8 финала.

При всем этом на счету игрока лишь один гол и один ассист. В целом он принял участие в 12 встречах во всех турнирах, однако суммарно провел на поле три полные игры + 16 минут.

Айбар Жаксылыков ("Ордабасы") - 285 минут

Еще один нападающий с дефицитом игровой практики в клубе КПЛ. 25-летний Жаксылыков никак не может завоевать место в стартовом составе "Ордабасы". Статистика у него такая же, как и у коллеги по амплуа из "Актобе" - 1+1.

С учетом того, что из нападающих у Жумабека и Жаксылыкова меньше игровой практики, кто-то из них, а быть может сразу двое, рискуют оказаться вне окончательного списка Магомеда Адиева. Все понимают, что для уверенности форварду нужны голы, а без должного игрового времени их забивать не получится.

Михаил Габышев ("Астана") - 180 минут

Ну и самым редко играющим футболистом в расширенном списке сборной является 33-летний защитник "Астаны" Габышев. Он явно проигрывает конкуренцию на позиции правого защитника Камо Оганесяну, но если бы не травма, полученная в игре за сборную с Данией (3:2), то он, возможно, получил бы чуть больше времени на поле.

Михаил отыграл полный матч в КПЛ в позапрошлом туре, а также принял участие в одной из кубковых игр. Всего в этом сезоне у него три выхода на поле - два полных матча и один выход на замену перед финальным свистком.

Адиев отлично знаком с Габышевым, ведь он тренировал его еще в "Шахтере" два года назад, а затем при нем футболист заиграл в сборной Казахстана. Посмотрим, станет ли малое количество игрового времени основанием для того, чтобы отцепить защитника из списка, или же он все равно получит вызов как надежный и опытный исполнитель.

Отметим, что казахстанские клубы перед перерывом на матчи сборных проведут еще один тур. Он пройдет уже на этих выходных, 3 и 4 июня.

Фото: ФК "Каспий", ФК "Зенит", ПФК ЦСКА, ФК "Актобе", ФК "Ордабасы", ФК "Астана"©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева