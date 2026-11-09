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Вундеркинд сборной Португалии отказался от номера Роналду

Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. Фото: ©Depositphotos/vitaliivitleo

Вингер итальянской "Ромы" Родриго Мора заявил, что не собирается претендовать на седьмой номер в сборной Португалии после завершения международной карьеры форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Мора рассказал об опыте игры с Роналду

В последние месяцы 19-летнему футболисту довелось делить раздевалку с пятикратным обладателем "Золотого мяча". Мора назвал эту возможность большой привилегией и подчеркнул значимость Роналду для португальского футбола.

"Мне очень повезло играть с Криштиану и делить с ним раздевалку. Он — кумир всех. Он завершил международную карьеру, и Португалия безмерно благодарна ему за все, что он сделал", — сказал Мора в интервью DAZN.

Когда футболиста спросили, хотел бы он получить седьмой номер, под которым выступал Роналду, воспитанник "Порту" ответил с юмором:

"Нет, нет, нет, нет. Я об этом не думаю. Это уже слишком. Номер 86 ​​меня устраивает", — сказал Мора.

Статистика Моры в "Роме"

Мора считается одним из наиболее перспективных молодых футболистов Португалии. Летом он перебрался из родного "Порту" в итальянскую "Рому".

В составе римского клуба 19-летний вингер провёл 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счёт две результативные передачи.

Родриго Мора Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Напомним, что 5 ноября 41-летний Роналду официально объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 11 9 2 0 25-9 29
2 Интер 11 9 1 1 28-13 28
3 Рома 11 8 3 0 31-10 27
4 Милан 11 7 3 1 23-13 24
5 Комо 11 7 2 2 18-10 23
6 Фрозиноне Кальчо 11 6 2 3 24-15 20
7 Ювентус 11 5 3 3 15-12 18
8 Болонья 11 5 2 4 16-14 17
9 Кальяри 11 5 1 5 10-15 16
10 Наполи 11 4 3 4 18-14 15
11 Торино 11 4 2 5 15-17 14
12 Аталанта 11 4 2 5 17-20 14
13 Дженоа 11 4 1 6 11-16 13
14 Лечче 11 3 1 7 12-22 10
15 Фиорентина 11 2 3 6 17-25 9
16 Парма 11 2 2 7 9-17 8
17 Сассуоло 11 2 2 7 16-29 8
18 Монца 11 2 1 8 17-25 7
19 Венеция 11 2 0 9 8-21 6
20 Удинезе 11 1 2 8 12-25 5

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