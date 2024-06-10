Встреча двух друзей и наблюдения Черчесова. Что нужно знать о матче Азербайджан - Казахстан?

Автор: Димаш Тулегенов

Во вторник, 11 июня, сборная Казахстана проведет вторую игру в рамках июньских товарищеских матчей. На нейтральном поле в венгерском городе Сомбатхей команда встретится с национальной дружиной Азербайджана. Корреспондент Vesti.kz - о том, что нужно знать о предстоящей игре.

Для обеих сборных это будет вторая игра за последнее время. 7 июня казахстанская команда в гостях проиграла Армении (1:2), а Азербайджан в тот же вечер уступил Албании (1:3).

В актуальном рейтинге ФИФА сборная Казахстана занимает 103-е место, а их соперники из Азербайджана расположились на 112-й строчке.

Это будет 12-я встреча между сборными двух стран. Пока перевес в пользу команды Казахстана, одержавшей пять побед. Еще трижды была зафиксирована ничья, столько же раз побеждали азербайджанские футболисты. Разница мячей - 15:12 в пользу казахстанцев.

Четырежды они играли в квалификационных противостояниях континентальных первенств (Евро), дважды встречались в Лиге наций (как раз тогда, в 2022 году, прошли последние очные игры). Еще пять матчей имели статус товарищеских.

Если брать только статистику официальных игр, то здесь абсолютный паритет - две победы, два поражения и две ничьих. По разнице голов азербайджанцы даже впереди - 8:9.

Они во второй раз сыграют на нейтральной территории. В 2016 году команды уже проводили товарищеский матч в Турции. Тогда сборная Казахстана одержала минимальную победу со счетом 1:0.

В Венгрии казахстанская дружина сыграет в четвертый раз в истории. В 2014-м году проиграли местной сборной (0:3), но спустя четыре года взяли у них реванш (3:2). В 2018-м в этой же стране проиграли Болгарии (1:2). Правда эти игры прошли в Будапеште и Фелчуте, а предстоящая пройдет в Сомбатхей.

Форвард казахстанской сборной Абат Аймбетов может стать рекордсменом по количеству голов в истории противостояний между двумя этими командами. Летом 2022-го он оформил дубль в домашнем матче с Азербайджаном (2:0). Столько же мячей в рамках матчей между Казахстаном и Азербайджаном забивали Вугар Надиров и Сергей Гридин, но она за свои сборные уже не играют.

Все остальные, кто когда-либо забивал за Казахстан в ворота Азербайджана, и наоборот, в этот раз точно не сыграют. Поэтому у Аймбетова нет конкурентов, и ему нужно забивать еще.

Еще интереснее от того, что основным голкипером азербайджанской сборной является Шахрудин Магомедалиев. Они вместе с Аймбетовым играют за турецкий клуб "Адана Демирспор". Абат и Шахрудин хорошо сдружились и теперь их встреча на поле будет еще интереснее. Наверняка Магомедалиев не забыл, как дважды вынимал мяч из сетки своих ворот после ударов Аймбетова два года назад.

Нынешний состав сборной Казахстана чуть дороже, чем у соперников - 14,95 миллиона против 13,55 миллиона евро. В заявке у Руслана Балтиева 25 футболистов, а у Арифа Асадова - 24.

Если у казахстанской сборной 92 процента футболистов выступают в родном чемпионате, а заграницей лишь Нуралы Алип ("Зенит") и Аймбетов ("Адана Демирспор"), то у соперников 15 из 24 игроков играют в чемпионате Азербайджана. Еще четверо - в Турции (трое из них - во втором дивизионе), по одному игроку в Южной Корее, Польше, Украине, Хорватии и Швеции.

Никаких переплетений нет, помимо того, что Аймбетов и Магомедалиев выступают за один клуб. Кроме того, дебютировать в составах обеих сборных могут лишь резервные вратари - Рашад Азизли у Азербайджана, а также Александр Заруцкий и Данил Устименко у Казахстана.

Сборные Казахстана и Азербайджана нуждаются в победе, пусть это и товарищеский матч. С учетом постоянной конкуренции и определенном равенстве в предыдущих встречах, для команд это принципиальное противостояние, чтобы выявить сильнейшего.

Понятно, что сборная Казахстана не может рассчитывать на ряд опытных и важных игроков, как Бахтиер Зайнутдинов, Абзал Бейсебеков, Ислам Чесноков, азербайджанцы тоже не досчитаются нескольких игроков. Так, вне заявки остались Ренат Дадашов, Эдди Исрафилов, Филип Озобич, Намик Алескеров и Озанджан Кекчю.

Отдельно стоит отметить, что на этом матче будет присутствовать новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Но российский специалист будет находиться на трибунах, а не в технической зоне. Официальный дебют Черчесова случится уже в сентябре.

Фото: КФФ (1,2,4), Kazfootball.kz (3)©️