Вскрылась главная проблема Казахстана после ухода Адиева

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип в интервью Meta-ratings.kz подвел итоги товарищеского матча против сборной Армении, передает Vesti.kz.

Противостояние прошло в Ереване и завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителе отличился Ваган Бичахчян, а также автоголом отметился Александр Марочкин. Гол престижа у нашей команды забил Бауыржан Исламхан.

"В первую очередь, хочу поблагодарить пятнадцать человек, которые пришли нас поддержать в Ереване. Что касается игры, то мы не смогли выполнить задачи Руслана Тахировича. Тренерская задумка была в том, чтобы мы вытерпели напор в первые 15-20 минут. К сожалению, пропустили гол на четвертой минуте. После этого мы побежали вперед, однако не смогли реализовать свои три момента. В отборочном цикле на Евро у нас было совсем наоборот: мы могли реализовать свой единственный момент в матче. Это была игра до первого гола", – сказал Алип.

Как итог, Казахстан потерпел первое поражение после ухода Магомеда Адиева с поста главного тренера. Его в минувшей игре подменял Руслан Балтиев. А после второй контрольной игры, которая пройдет с Азербайджаном 11 июня в венгерском городе Сомбатхей, команду примет Станислав Черчесов, российский специалист официально стал преемником Адиева 3 июня.