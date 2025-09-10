Владимир Вайсс принял решение по сборной Казахстана по футболу

Словацкий специалист Владимир Вайсс отказался от поста главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz. Об этом рассказал футбольный обозреватель Ермухамед Маулен на YouTube-канале Fonteam.

Вайсс отказал сборной Казахстана: есть причина

По информации источника, наставник "Слована" отказался от такого варианта из-за личной ситуации.

— Есть разговоры с Владимиром Вайссом, понятно, что Стойлов не придёт. На данный момент его сложно убедить. Я сегодня услышал один инсайд, что он (Владимир Вайсс) не придёт, так как у него сложная ситуация.

— Связано со здоровьем?

— По здоровью, семейные дела.

— Мы в матче с "Кайратом" видели, что уже возраст, немножко подустал. Его вид вызвал беспокойство.

— Дело в возрасте. Если посмотреть, он в своё время вывел сборную Словакии на чемпионат мира, с Грузией у него был шанс до последнего матча, игру "Кайрата" поставил. Сильный наставник, если бы пришёл, я бы обрадовался, но он заявил, что в связи с ситуацией не покинет территорию Словакии и не приедет в Казахстан.

Ранее сообщалось, что Вайсс рассматривается на пост главного тренера сборной Казахстана. Словацкий специалист известен казахстанским болельщикам по работе в алматинском "Кайрате", который выбил его "Слован" в квалификации Лиги чемпионов.

Как сборная Казахстана осталась без главного тренера

В шестом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Казахстана проиграла Бельгии со счетом 0:6. После этой игры главный тренер национальной команды Али Алиев объявил об отставке.

Напомним, Алиев официально был назначен главным тренером сборной Казахстана в мае, сменив на этом посту россиянина Станислава Черчесова.

Кто ушёл достойнее: Алиев или Черчесов? Сравниваем два провала сборной Казахстана

Турнирная таблица группы J

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе.

Северная Македония – 11 очков (5 матчей)Бельгия – 10 очков (4 матча)Уэльс – 10 очков (5 матчей)Казахстан – 3 очка (5 матчей)Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)Казахстан в отборе на ЧМ-2026

В рамках отборочной кампании казахстанской сборной осталось провести три матча - два дома и один на выезде.

10 октября - Казахстан - Лихтенштейн;13 октября - Северная Македония - Казахстан;15 ноября - Казахстан - Бельгия.