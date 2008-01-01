Он вернулся. Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу

Известный казахстанский специалист Талгат Байсуфинов назначен главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу, сообщается на сайте КФФ.

Он сменил на этом посту чеха Михала Билека, с которым ранее был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Байсуфинов ранее уже возглавлял сборную и участвовал с ней в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Также он в разное время работал в футбольных клубах "Есиль-Богатырь" (Петропавловск), "Аксу" (Аксу), "Иртыш" (Павлодара) и "Акжайык" (Уральска).

Весной следующего года под руководством Байсуфинова сборная Казахстана стартует в квалификации чемпионата мира-2022. На групповом ее соперниками стали Франция, Украина, Финляндия, а также Босния и Герцеговина.

Также новый тренер назначен в женской сборной Казахстана. Им стал болгарский специалист Калоян Петков, уже работавший с командой с 2012 по 2016 годы. Он также известен своей успешной работой в качестве многолетнего наставника женского футбольного клуба "БИИК-Казыгурт" из Шымкента.

Напомним, что на должность старшего тренера молодежной сборной Казахстана U-21 был назначен бывший капитан национальной команды Кайрат Нурдаулетов.

Фото: КФФ©