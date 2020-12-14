Кайрат Нурдаулетов возглавил молодежную сборную Казахстана по футболу

Новым старшим тренером молодежной сборной Казахстана по футболу U-21 назначен 38-летний Кайрат Нурдаулетов, сообщается на сайте КФФ.

Известный в прошлом игрок, он защищал цвета различных клубных команд и долгое время являлся капитаном национальной сборной Казахстана.

На протяжении последних лет трудился в системе Казахстанской федерации футбола, работая сначала на должности ассистента старшего тренера молодежной сборной страны, а затем директора департамента сборных команд КФФ.

На последней должности Нурдаулетова сменил другой известный в прошлом казахстанский футболист - 47-летний Игорь Авдеев.

В разные годы воспитанник казахстанского футбола выступал за "Тараз", "Мунайшы" из Актау, петропавловский "Есиль-Богатырь", столичные "Женис" и "Локомотив", "Шахтер" из Караганды, алматинские ЦСКА и "Кайрат", "Восток" из Усть-Каменогорска, "Окжетпес" из Кокшетау, российские "Ротор" из Волгограда, "Аланию" из Владикавказа, нижегородский "Локомотив" и другие команды.

Также Авдеев защищал честь страны в составе национальной сборной Казахстана, за которую в общей сложности провел 26 матчей.

С 2013 по 2018 годы трудился тренером в системе алматинского "Кайрата", позднее перешел на аналогичную должность в "Таразе".

Фото: КФФ©