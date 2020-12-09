В КФФ рассказали об уходе Билека и не исключили назначение казахстанца на пост главного тренера сборной

Михал Билек и Казахстанская федерация футбола расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz сообщил директор Департамента национальных сборных команд КФФ Кайрат Нурдаулетов.

Он также ответил на вопросы, почему сборная Казахстана неудачно выступила в групповом этапе Лиги наций, кто сменит чешского специалиста и произойдут ли изменения в тренерском штабе молодежной сборной.

- Не могли бы прояснить ситуацию относительно главного тренера сборной. Михал Билек покинул свой пост, кто придет ему на смену? Будет ли это местный специалист или иностранный?



- Вопрос по Михалу Билеку официально закрыт, стороны пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта. Михал уже покинул Казахстан, никаких претензий к федерации он не имеет. По новому главному тренеру вопрос открыт, мы ведем поиск оптимальной кандидатуры, вероятно до нового года решение будет принято. Рассматриваются кандидатуры как среди иностранцев, так и среди казахстанских тренеров, но назвать конкретные фамилии я вам не могу.



- Как оценивает работу Михала Билека руководство КФФ?



- Первый год работы Михала прошел более-менее успешно, были неплохие результаты и команда показывала качественный футбол. В этом году выступление в групповом этапе Лиги наций-2020/21 получилось неудовлетворительным, прежде всего по результатам.

Есть объективные и субъективные причины, почему так произошло. Нельзя не обратить внимание и на вылет наших клубов из еврокубков, подготовка футболистов была скомкана, игроки пребывали в разном физическом состоянии, да и психологически многим было непросто из-за того, что они были вынуждены отказаться от привычного режима работы.

К сожалению, пандемия повлияла на многие процессы и в том числе помешала Билеку в его работе со сборной. Но, так или иначе, результаты сборной говорят сами за себя.



- Касательно молодежной сборной - останется ли на своем посту Алмас Кулшинбаев или тут также произойдут изменения?



- Будущее тренерского штаба молодежной сборной еще будет обсуждаться, но руководство федерации недовольно результатами команды в прошедшем цикле. Алмаса Жакановича можно понять, он тоже столкнулся с трудностями, но тут все снова упирается в результаты.



Напомним, что сборная Казахстана под руководством Михала Билека финишировала на последнем, четвертом месте в групповом этапе Лиги наций-2020/21 и теперь рискует вылететь в дивизион D.



Молодежная сборная Казахстана, старшим тренером которой является Алмас Кулшинбаев, завершила квалификацию Евро-2021 на четвертом месте в своей группе, набрав десять очков.