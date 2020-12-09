Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В КФФ рассказали об уходе Билека и не исключили назначение казахстанца на пост главного тренера сборной

Чешский специалист отработал два цикла.

В КФФ рассказали об уходе Билека и не исключили назначение казахстанца на пост главного тренера сборной
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
1

Михал Билек и Казахстанская федерация футбола расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz сообщил директор Департамента национальных сборных команд КФФ Кайрат Нурдаулетов.

Он также ответил на вопросы, почему сборная Казахстана неудачно выступила в групповом этапе Лиги наций, кто сменит чешского специалиста и произойдут ли изменения в тренерском штабе молодежной сборной. 

- Не могли бы прояснить ситуацию относительно главного тренера сборной. Михал Билек покинул свой пост, кто придет ему на смену? Будет ли это местный специалист или иностранный?

- Вопрос по Михалу Билеку официально закрыт, стороны пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта. Михал уже покинул Казахстан, никаких претензий к федерации он не имеет. По новому главному тренеру вопрос открыт, мы ведем поиск оптимальной кандидатуры, вероятно до нового года решение будет принято. Рассматриваются кандидатуры как среди иностранцев, так и среди казахстанских тренеров, но назвать конкретные фамилии я вам не могу.  
 
- Как оценивает работу Михала Билека руководство КФФ?

- Первый год работы Михала прошел более-менее успешно, были неплохие результаты и команда показывала качественный футбол. В этом году выступление в групповом этапе Лиги наций-2020/21 получилось неудовлетворительным, прежде всего по результатам.

Есть объективные и субъективные причины, почему так произошло. Нельзя не обратить внимание и на вылет наших клубов из еврокубков, подготовка футболистов была скомкана, игроки пребывали в разном физическом состоянии, да и психологически многим было непросто из-за того, что они были вынуждены отказаться от привычного режима работы.

К сожалению, пандемия повлияла на многие процессы и в том числе помешала Билеку в его работе со сборной. Но, так или иначе, результаты сборной говорят сами за себя. 

- Касательно молодежной сборной - останется ли на своем посту Алмас Кулшинбаев или тут также произойдут изменения?

- Будущее тренерского штаба молодежной сборной еще будет обсуждаться, но руководство федерации недовольно результатами команды в прошедшем цикле. Алмаса Жакановича можно понять, он тоже столкнулся с трудностями, но тут все снова упирается в результаты.

Напомним, что сборная Казахстана под руководством Михала Билека финишировала на последнем, четвертом месте в групповом этапе Лиги наций-2020/21 и теперь рискует вылететь в дивизион D. 

Молодежная сборная Казахстана, старшим тренером которой является Алмас Кулшинбаев, завершила квалификацию Евро-2021 на четвертом месте в своей группе, набрав десять очков. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КФФ Билек Михал Казахстан Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
00:00
Футбол

Вагнер Лав и Алексей Шпилевский из "Кайрата" признаны лучшими в КПЛ в сезоне-2020
Вчера
23:41
Футбол

"Кайсару" заблокировали кандидатуру Шойтымова. В акимате сами выбрали тренера
Вчера
18:31
Футбол

В КФФ рассказали об уходе Билека и не исключили назначение казахстанца на пост главного тренера сборной
Вчера
16:08
Футбол

Ушедший из "Кайрата" кандидат в сборную Казахстана получил два предложения от клубов КПЛ
Вчера
14:41
Футбол

Форвард "Кайрата" получил предложение из Китая
Вчера
13:41
Футбол

Покинувший Казахстан три года назад тренер мог возглавить "Астану"
Вчера
13:15
Футбол

Стала известна сумма, потраченная на содержание спортклубов "Астана"
Вчера
12:26
Футбол

За одного Мбаппе 90 Зайнутдиновых. Самые дорогие игроки соперников Казахстана по отбору на ЧМ-2022
Вчера
11:18
Футбол

Тренер "Астаны" рассказал о судействе в Казахстане и своем отношении к системе VAR
Вчера
08:19
Футбол

"Я не удивлен". Директор клуба КПЛ - о возможном уходе тренера, интересе к одному из лидеров и бюджете
8 декабря
21:31
Футбол

Вратарь сборной Казахстана и участника еврокубков готов вернуться в родной клуб
8 декабря
20:32
Футбол

Селекционный джек-пот, превосходство над "Астаной", значение Гуральски. "Кайрат" - итоги сезона КПЛ-2020
8 декабря
16:34
Футбол

Кураж Жоао Пауло, ключевые потери, возможная перезагрузка. "Ордабасы" - итоги сезона КПЛ-2020
8 декабря
15:38
Футбол

Вторые после "Кайрата". "Астана" показала худшую результативность за несколько сезонов
8 декабря
12:27
Футбол

Клон "Астаны", нестареющий Нургалиев и средние легионеры. "Тобол" - итоги сезона КПЛ-2020
8 декабря
09:20
Футбол

Соперники Казахстана в квалификации ЧМ-2022 и расширение КПЛ. Главное к утру
7 декабря
20:41
Футбол

Неплохие трансферы, тренерская чехарда, ужасные результаты. "Астана" - итоги сезона КПЛ-2020
7 декабря
19:22
Футбол

В ПФЛК прокомментировали новость о расширении чемпионата Казахстана
7 декабря
18:57
Футбол

"Кайрат" определился с первым трансфером после чемпионства
7 декабря
18:16
Футбол

Удача "Кайрата" и злой рок "Ордабасы". Кто больше всего забил автоголов в КПЛ-2020
7 декабря
17:57
Футбол

КПЛ расширят до 14-ти команд, но "Окжетпес" вылетает - инсайдер
7 декабря
16:53
Футбол

"Окжетпес" не погасил долги перед футболистами и тренерами
7 декабря
15:14
Футбол

Неоднозначный состав, возвращение в еврокубки, лидер из Осетии. "Шахтер" - итоги сезона КПЛ-2020
7 декабря
14:05
Футбол

В 11-й раз подряд гонку лучших бомбардиров КПЛ выиграл легионер
7 декабря
13:25
Футбол

Комиссия поставила точку в спорном пенальти в матче за последнюю путевку в еврокубки от Казахстана
6 декабря
23:23
Футбол

"Выход в еврокубки посвящаем нашим болельщикам". Тренер "Шахтера" - о четвертом месте в КПЛ-2020 и удачном сезоне
6 декабря
19:00
Футбол

Футболист сборной Казахстана решил покинуть "Астану"
6 декабря
18:38
Футбол

Спортивный директор "Тараза" оштрафован и дисквалифицирован на семь матчей
6 декабря
16:31
Футбол

Футболиста "Каспия" наказали за борцовский прием против Бакаева
6 декабря
13:32
Футбол

"Это были эмоции". Тренер клуба КПЛ - о несостоявшейся отставке, ошибках в селекции и лучших игроках
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика