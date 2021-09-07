Без Валиуллина, но с Зайнутдиновым. Какой состав изберет сборная Казахстана на матч с Боснией и Герцеговиной

Сегодня, 7 сентября, сборная Казахстана проведет матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Корреспондент Vesti.kz предположил, какой состав на эту игру выставит Талгат Байсуфинов.

После матчей с Украиной и Финляндией национальная команда столкнулась с потерей из-за травм защитников Марата Быстрова, Руслана Валиуллина и форварда Абата Аймбетова. Из достоверных источников, близких к ситуации, стало известно, что Валлиулин точно не примет участия в поединке, а Быстров и Аймбетов, могут выйти на поле.

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Кроме того, сборную коснулись нетипичные доселе проблемы с визами, из-за чего в Боснию и Гецеговину не смогли прибыть Стас Покатилов, Нуралы Алип, а в Финляндии по этой причине не было Бахтиера Зайнутдинова и Азата Нургалиева. Из этой четверки в игре с боснийцами команде может помочь лишь Зайнутдинов.

Таким образом, напрашивается следующий состав.

Место в воротах займет Игорь Шацкий, чья игра не вызвала нареканий в поединке с финнами.

В обороне трио центральных защитников может выглядеть следующим образом: Юрий Логвиненко, Сергей Малый и Александр Марочкин. В роли латералей логично предположить выход в стартовом составе Максата Тайкенова (слева) и Яна Вороговского (справа).

В опорной зоне полузащиты можно предположить такую связку: Исламбек Куат и Асхат Тагыберген. Ближе к атаке есть вероятность увидеть Зайнутдинова, Георгия Жукова или Владислава Васильева.

В роли единственного нападающего есть выбор между Айдосом Таттыбаевым и Артуром Шушеначевым.

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Напомним, поединок Босния и Герцеговина - Казахстан состоится в Зенице в ночь на 8 сентября. Начало в 00:45 по времени Нур-Султана. Ранее эти соперники на уровне национальных команд не встречались.

Фото: КФФ©

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