Выход на ЧМ, дисквалификация и звездный состав. Что нужно знать о ближайшем сопернике сборной Казахстана

Сборная Казахстана по футболу в отборе на чемпионат мира-2022 имеет схожую турнирную судьбу с командой Боснии и Герцеговины. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что из себя представляет ближайший соперник команды Талгата Байсуфинова.

Боснийская сборная, как и наша, набрала два очка в текущем отборочном цикле. Подопечные болгарского специалиста Ивайло Петева на старте квалификации сыграли на выезде вничью с Финляндией (2:2), уступили на своем поле Франции (0:1), а на минувшей неделе в гостях сенсационно поделили очки с чемпионами мира - 1:1.

Сборная Казахстана провела четыре матча в отборочном турнире ЧМ-2022. Команда Байсуфинова уступила дома Франции (0:2), дважды сыграла вничью с Украиной - 1:1 на выезде и 2:2 дома. В последнем поединке казахстанцы проиграли на выезде Финляндии - 0:1.

К слову, серия "желто-синих" без побед продолжалась 656 дней (один год, девять месяцев и 17 дней) с 18 ноября 2019 года и до 4 сентября 2021-го. Последняя победа балканцев была одержана в субботу над Кувейтом (1:0) в товарищеском матче в Зенице. Перед этим боснийцы последний раз побеждали осенью 2019 года в гостевом матче с Лихтенштейном (3:0), а если говорить об их заключительном домашнем успехе, то соперник казахстанцев не выигрывал на своем поле с 12 октября 2019-го, когда в отборе на Евро-2020 разгромил финнов (4:1). Их серия без побед составила 14 матчей.

Сборная Казахстана не может выиграть на протяжении 11 матчей или ровно года. Национальная команда последний раз побеждала в Лиге наций, одолев 4 сентября 2020-го на выезде Литву - 2:0.

Впрочем, такие провалы в истории соперника сборной Казахстана были не всегда. В 2014 году "драконы" сыграли на чемпионате мира, куда уверенно вышли с первого места в своей отборочной группе. В Бразилии они уступили Аргентине со счетом 1:2 и Нигерии - 0:1, а также обыграли Иран (3:1). Два из трех мячей в ворота азиатской сборной забили нынешние лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич.

Также боснийцы останавливались в шаге от чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. В первом случае оппонент нашей команды уступил по сумме двух встреч Португалии - 2:6, а во втором Ирландии - 1:3.

Был в истории Футбольного союза Боснии и Герцеговины момент с исключением из ФИФА и УЕФА. Произошло это 1 апреля 2011 года по причине несоответствия устава требованиям этих организаций, который боснийцам было предписано изменить. Дело в том, что тогда союзом управляли сразу три президента - босниец, серб и хорват. Это представители государствообразующих народов страны. По правилам международных футбольных организаций управлять местным органом мог только один глава. В итоге 26 мая произошло утверждение нового устава, а 28-го дисквалификация, длившаяся 57 дней, была снята. На весь период ее действия боснийские сборные, клубы, судьи и официальные лица были лишены права принимать участие в международных матчах.

Возвращаясь к нынешнему времени, необходимо отметить, что, помимо перечисленных Джеко ("Интер", Италия) и Пьянича, арендованного стамбульским "Бешикташем" у "Барселоны", в текущем отборочном турнире лицо сборной Боснии и Герцеговины определяют следующие игроки.

Вратарь Ибрагим Шехич, выступающий за турецкий "Коньяспор". Защитники: Сеад Колашинац ("Арсенал", Англия), Элдар Чивич ("Ференцварош", Венгрия), Синиша Саничанин ("Партизан", Сербия), Деннис Хаджикадунич ("Ростов", Россия), Дарко Тодорович, который является конкурентом Марата Быстрова в грозненском "Ахмате", Анел Ахмедходжич ("Мальме", Швеция), Матео Сушич (ЧФР "Клуж", Румыния) и Бранимир Ципетич ("Локомотива", Хорватия).

Из числа полузащитников это Раде Крунич ("Милан", Италия), Гойко Цимирот ("Стандард", Бельгия), Мирослав Стеванович ("Серветт", Швейцария) Амер Гояк ("Динамо" Зг, Хорватия), Харис Дульевич, выступавший ранее за французский "Ним", и Стипе Лончар ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Смаил Превляк ("Эйпен", Бельгия) и Эрмедин Демирович ("Фрайбург", Германия). Именно перечисленные игроки боснийской сборной принимали участие в предыдущих матчах отбора на ЧМ-2022.

По сравнению с командой Казахстана, по именам Босния выглядит солидно и грозно. По данным Transfermarkt, состав "желто-синих" оценивается в 87 миллионов 300 тысяч евро (один Пьянич тянет на 20 миллионов), а ценник на нашу команду составляет 22 миллиона 50 тысяч. Но у подопечных Талгата Байсуфинова есть пример нейтрализации не менее звездной сборной Украины.

Отметим, Босния и Герцеговина будет юбилейным, 70-м по счету соперником в истории команды Казахстана. Матч состоится в Зенице в ночь на 8 сентября. Начало в 00:45 по времени Нур-Султана.

Фото: nfsbih.ba©

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