В сборной Казахстана приняли решение по новому тренеру

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) прояснили ситуацию вокруг нового главного тренера национальной сборной, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, на данный момент рассматривается два варианта формирования тренерского штаба сборной Казахстана по футболу.

Первый — под руководством иностранного специалиста.

— под руководством иностранного специалиста. Второй — у руля встанет казахстанский наставник, но в качестве его помощника привлекут тренера из-за рубеж.

Сейчас Талгат Байсуфинов исполняет обязанности главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда провела четыре матча: одержала одну победу, два матча сыграла вничью при одном поражении. Контракт с Байсуфиновым истекает в конце декабря.

По словам президента КФФ Марата Омарова, они ведут переговоры с потенциальными кандидатами. Ожидается, что ясность наступит в начале следующего года.

"Мы пока не определились по этому вопросу. Ведем переговоры с потенциальными кандидатами. В том числе обговорим все условия и с Талгатом Маруановичем. Думаю, в начале следующего года все станет на свои места", — сказал Омаров.

