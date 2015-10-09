В сборной Казахстана приняли решение по новому тренеру

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) прояснили ситуацию вокруг нового главного тренера национальной сборной, сообщают Vesti.kz.
По информации источника, на данный момент рассматривается два варианта формирования тренерского штаба сборной Казахстана по футболу.
- Первый — под руководством иностранного специалиста.
- Второй — у руля встанет казахстанский наставник, но в качестве его помощника привлекут тренера из-за рубеж.
Сейчас Талгат Байсуфинов исполняет обязанности главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда провела четыре матча: одержала одну победу, два матча сыграла вничью при одном поражении. Контракт с Байсуфиновым истекает в конце декабря.
По словам президента КФФ Марата Омарова, они ведут переговоры с потенциальными кандидатами. Ожидается, что ясность наступит в начале следующего года.
"Мы пока не определились по этому вопросу. Ведем переговоры с потенциальными кандидатами. В том числе обговорим все условия и с Талгатом Маруановичем. Думаю, в начале следующего года все станет на свои места", — сказал Омаров.
Ранее сообщалось, что КФФ рассматривает трёх иностранных кандидатов. Подробности - тут.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама