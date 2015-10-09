Кто из казахстанцев играл против Хусанова, а кто был его одноклубником? Вспомним прошлое

Абдукодир Хусанов - главная звезда узбекского футбола на сегодняшний день. Ввиду географической и исторической близости народов, в Казахстане тоже активно следят за выступлениями защитника "Манчестер Сити". В этом материале корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, с кем из казахстанцев Хусанов пересекался на поле.

Несмотря на территориальную близость Узбекистана и Казахстана, Хусанов никогда не играл против наших соотечественников, пока не уехал за границу. На уровне юношеских, молодёжных и взрослой сборной с Казахстаном он не пересекался. Что касается клубов, то на родине он поиграть толком не успел, уехав в Беларусь сразу по достижению 18-летнего возраста. Там то он и встретился с двумя казахстанцами.

Хусанов противостоял игроку сборной Казахстана

В июне 2022 года Абдукодир впервые столкнулся с соперником из Казахстана. Это случилось в гостевом матче "Энергетика-БГУ" против "Белшины". Тогда в стартовых составах обеих команд вышли 18-летний Хусанов и 22-летний казахстанец Ислам Чесноков (а ведь совсем скоро они будут играть на одном острове под названием Великобритания - в январе Чесноков должен завершить переход в шотландский "Хартс").

Ислам был одним из самых активных игроков своей команды, но его заменили на 83-й минуте при счёте 0:0. И без него "Белшина" не продержалась - в компенсированное время "Энергетик-БГУ" вырвал победу, а гол организовали два других узбекских футболиста: с передачи Шохруха Абдурахмонова отличился Бобур Абдухоликов, который спустя полгода перешёл в "Ордабасы".

В той игре Чесноков играл в центре поля, а не ближе к атаке, и на родине он ещё не был столь известен и востребован. Именно в Беларуси Ислам заявил о себе громко, после чего перешёл в "Тобол", а затем попал в сборную Казахстана. На поле Чесноков и Хусанов почти не пересекались, были лишь микро-эпизоды, к примеру вот:

А в июне 2023-го, за месяц до перехода во французский "Ланс", Хусанов сыграл в домашней игре за "Энергетик-БГУ" против "Ислочи". Против него играл на тот момент 21-летний казахстанский нападающий Денис Митрофанов.

Казахстанец отыграл 74 минуты, а Хусанов провёл на поле весь матч и заработал предупреждение. В итоге "Ислочь" Митрофанова одержала победу со счётом 1:0, огорчив Хусанова и его одноклубников.

Если говорить про других казахстанцев, то в соперниках их больше не было. А вот среди одноклубников один был - воспитанник "Ордабасы" Багдат Жиенбай. Летом 2022-го "Энергетик-БГУ" арендовал его у шымкентцев до конца года, однако он не провёл ни одной игры за пять месяцев. При этом в клубе он числился, а Хусанов по-прежнему подписан в Instagram на казахстанца, который, судя по всему, завершил карьеру. В этом году Жиенбай не играл, а в 2024-м провёл лишь одну встречу во второй лиге Казахстана.

Отметим, что в 2022 году сборные Казахстана и Узбекистана провели товарищеский матч в Ташкенте (Узбекистан), который завершился победой хозяев со счётом 2:0. На тот момент Хусанов ещё не вызывался в главную команду страны.

Ходили разговоры и о возможной организации товарищеского спарринга в 2025 году, но в итоге этого не случилось. Да и узбекам нужно максимально чётко подбирать соперников по уровню оппозиции, так как летом 2026 года они впервые в истории сыграют на чемпионате мира.

В сезоне 2025/26 21-летний Хусанов провёл девять матчей в составе "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых заработал два предупреждения. Всего с момента январского трансфера в стан горожан провёл за клуб 19 игр, в которых забил один гол.

