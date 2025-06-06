Узбекистан назвали футбольными королями Центральной Азии

Издание Central Asia & South Caucasus Bulletin прокомментировало выход сборной Узбекистана на чемпионат мира по футболу, сообщают Vesti.kz.

Национальная команда этой страны накануне добилась исторического достижения, сыграв вничью с ОАЭ в Азиатской отборочной зоне (АФК).

"Узбекистан, лучшая футбольная команда Центральной Азии. Команда впервые в истории вышла на чемпионат мира, сыграв вничью 0:0 с ОАЭ. Ожидайте футбольное безумие в Узбекистане в следующем году — на чемпионате мира 2026 года в США, Мексике и Канаде", - пишет издание.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом следующего года в трех странах: США, Канада, Мексика.

Добавим, ранее "Манчестер Сити" обратился к своему защитнику Абдукодиру Хусанову и к Узбекистану после исторического выхода сборной этой страны на мундиаль.

В ФИФА также отреагировали на успех сборной Узбекистана.

Кроме того, в Казахстане обратились к сборной Узбекистана.