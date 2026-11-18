Главный вопрос в отечественном футболе на ближайшие месяцы - кто же станет новым главным тренером сборной Казахстана? С новым наставником главная команда страны должна будет пройти через отборочный цикл Евро-2028. Корреспондент Vesti.kz рассмотрел несколько вариантов среди тех, чьё приглашение выглядело бы более-менее реально.

Накануне генеральный секретарь КФФ Скотт Манн уже заявил, что контракт с Джоном ван'т Схипом с самого начала предполагал краткосрочное сотрудничество на время Лиги наций. Более того, функционер из Австралии ясно дал понять, что у него уже есть сложившаяся в голове картина - какой именно тренер нужен сборной Казахстана. Подробнее обо всём этом можете прочитать по этой ссылке.





Кто может возглавить сборную Казахстана? Варианты есть

На самом деле потенциально представить у руля сборной Казахстана можно огромное число специалистов. Смотрели мы не на топ-тренеров, но на тех, кто имеет ценный багаж опыта, может хотя бы на базовом уровне понимать специфику местного футбола и менталитет игроков, способен встряхнуть коллектив и повести к цели.

Кого-то пришлось сразу отсеять. Зарекомендовавший себя у руля сборной Узбекистана Сречко Катанец уже почти два года не работает из-за болезни. Предполагается, что у него онкология. Но будь он здоров - был бы отличным кандидатом на пост рулевого сборной Казахстана.



Румынский тренер Дан Петреску с одной стороны мог показаться привлекательным вариантом, но с другой стороны он не всегда давал стабильные результаты, не работал со сборными, а ещё он без работы больше года, при этом ссылался на проблемы со здоровьем.

А испанец Франк Артига, много лет тренировавший в академии "Барселоны" и любящий техничный футбол, провалился в стане казанского "Рубина", откуда был уволен в прошлом месяце. Да и тактически он не подходит нам, так как подбор игроков у Казахстана скудный под требования Артиги. Что касается серба Деяна Станковича, то у него случилось уже несколько неудач подряд, да и не со всеми ему удаётся сработаться.

В общем, варианты были, но отпали. И таких примеров много. Но кого же можно порекомендовать тогда в большей степени?





Кризис-менеджер из Хорватии

60-летний Петар Шегрт - один из тех, на кого можно обратить внимание. Последние пару лет он нигде не работал, но это для него нормально, ведь до этого у него была трёхлетняя пауза, после чего он добился успеха у руля Таджикистана, выведя команду на Кубок Азии и добравшись там до четвертьфинала.

Это недорогая инвестиция, но где гарантированно есть опыт в работе со сборными. Шегрт также возглавлял Мальдивы, Афганистан и молодёжную сборную Грузии. В этом есть и опрелённый риск, но в список подходящих кандидатов его отнести можно.

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Тренер с характером и опытом Евро

Про 54-летнего поляка Михала Пробежа и сборную Казахстана говорили и в прошлом, но этот кандидат всё ещё есть на рынке свободных агентов. Не исключено, что он будет более дорогим, чем некоторые из этого списка, но ведь и опыт у него соответствующий.

В 2023 году принял сборную Польши, которая плохо стартовала в отборе на Евро-2024. Но он смог перезагрузить команду, сделать её более атакующей даже несмотря на схему с тремя центральными защитниками и вывести на чемпионат Европы. Там команда попала в группу смерти и из неё не вышла, но дала бой той же Франции (1:1).

У Пробежа определённо есть характер, и он тот, кто не будет церемониться с игроками. Но именно из-за этого он и был уволен. Ведь стоило ему отобрать капитанскую повязку у Роберта Левандовски, как легендарный поляк объявил сборной бойкот, и в итоге из команды ушёл именно Пробеж.





Ностальгия с большим риском для Адиева

49-летний россиянин Магомед Адиев - лучший тренер сборной Казахстана в истории. Так говорят многие. С ним команда выиграла дивизион С в Лиге наций и едва не пробилась на Евро-2024. Это было как в сказке.

Но после ухода из сборной с Адиевым пока не произошло ничего хорошего на клубном уровне - ни в России, ни в Беларуси. Были и провалы, и гнев фанатов, и скандалы. С июня он находится без работы.

Сейчас многие болельщики не думая вернули бы Магомеда Мусаевича. Но для него это не просто ностальгия, но и серьёзный риск. Ведь сейчас, на самом деле, нигде не говорят о нём так хорошо, как в Казахстане. И после последних неудач есть большой риск, что в случае возвращения в Казахстан - он может испортить впечатления о своей работе. Ведь тут уже другое поколение игроков, другие проблемы, другое руководство. Кстати, не факт, что он сам захочет работать при текущей верхушке КФФ, ведь у него очень тёплые отношения с бывшим президентом Адилетом Барменкуловым.

Однако игнорировать это имя мы не имеем морального права.





Из "Ордабасы" в сборную Казахстана

Уже неделю без работы находится 52-летний молдаванин Андрей Мартин, который последние два года работал с "Ордабасы". Он отлично знает казахстанский футбол, местных футболистов, их менталитет.

По финансам он тоже не станет проблемой для КФФ. Привёл "Ордабасы" к чемпионству КПЛ, а пару лет назад выходил в основной этап Лиги конференций со скромным "Петрокубом". Единственный риск связан с тем, что он никогда не работал со сборными, за исключением должности ассистента в сборной Молдовы с 2019 по 2020 годы.





Легенда у руля сборной Казахстана

47-летний Самат Смаков - человек, который точно не откажет национальной сборной, если она будет в нём нуждаться. Больших успехов на тренерском поприще у него по-прежнему нет. Но как игрок, как капитан и лидер сборной в своё время - он абсолютная легенда.

Его авторитет будет чувствоваться каждым игроком сборной, а его умение заряжать и мотивировать подопечных - выжимать из них максимум. Вопрос лишь в том, что на тренерском мостике у него нет достижений и опыта в сборных, а ещё в том - сможет ли он быть тренером сборной на длительной дистанции.

Можно сказать, что как минимум у КФФ есть надёжный запасной вариант, если не получится с кем-то из европейцев. Всё-таки Самат Кабирович свою сборную в беде точно не оставит.





Тренировал Хвичу, а теперь время работать с Дастаном

49-летнего француза Вилли Саньоля болельщики со стажем знают как игрока легендарной сборной Франции. У него есть опыт, есть авторитет, есть и тренерские успехи. Ведь именно он вывел сборную Грузии на Евро-2024, где команда показала достойное выступление.

Проработав с Грузией пять с половиной лет, Саньоль доказал, что может браться за непростые проекты и достигать роста в геометрической прогрессии. Да, конец его истории с Грузией получился не очень счастливым, ведь у команды наметился кризис. Но, вполне возможно, что их совместный путь просто логично подошёл к концу, оставив после себя главное - фундамент, которого у грузинской сборной раньше не было.

Единственное, что отталкивает - так это то, что, вероятно, Саньоль будет самым дорогим из этого списка. И непонятно, смогут ли утолить его аппетиты в Казахстане.





Пост-совмещение либо прощание с "Астаной"

46-летний Григорий Бабаян - ещё один казахстанец в этом списке. Он знает местный футбол как пять своих пальцев на руке, у него есть весомый опыт в еврокубках и авторитет, много лет работает в топ-клубе КПЛ.

Но для принятия этого решения нужно будет разобраться - сможет ли он совмещать посты с "Астаной", или же ему придётся покинуть столичный клуб. Из всех казахстанских тренеров именно Григорий Константинович в большей степени подходит на вакантную должность за счёт своих знаний и достижений.

Но сам Бабаян ещё в прошлом году говорил, что ему "пока рано тренировать сборную", что до этого ещё нужно добраться. Однако есть мысль, что специалист принижает себя и лукавит, проговаривая эти слова.





Бывший тренер Зайнутдинова

60-летний россиянин Владимир Федотов - не самое популярное имя в разговорах о будущем тренере сборной Казахстана. Но всё же хочется это исправить. Бывший наставник московского ЦСКА, пусть и не вовлечён в казахстанский футбол, быстро может нивелировать это за счёт отсутствия языкового барьера и понимания того, что психология игроков в странах СНГ плюс-минус схожая.

Самое интересное, что Федотов может отказаться от сухого желания во что бы то ни стало избавиться от схемы в три центральных защитника, а поставить команде вертикальный футбол с этой же схемой. Такой опыт у него уже был.

При этом, нужно отметить, что опыта работы со сборными у него не было, а с учётом того, что в Казахстане всегда большое давление на главного тренера - заманить сюда Владимира Валентиновича будет не так просто. К тому же есть недавний кейс его соотечественника Станислава Черчесова.



Для написания этого материала была проделана большая работа с изучением тренеров, их тактической приверженности и опыта, и далеко не все имена вошли в общий список. Мы постарались остановиться на более подходящих кандидатах.

Теперь интересно: станет ли кто-то из них новым тренером сборной Казахстана в ближайшие месяцы? Следующие матчи команды и возможный старт квалификации Евро намечен уже на март 2027-го (если попадём в группу из четырёх команд, то отбор начнётся в июне).

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