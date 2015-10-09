Левандовски утратил доверие к тренеру и сделал шокирующее заявление

Сборная Польши по футболу этим летом осталась без своей главной звезды. Роберт Левандовски отказался приезжать на июньский сбор национальной команды - сначала с формулировкой "моральная усталость", а затем все переросло в открытое заявление о конфликте с тренером, передают Vesti.kz.

На своей странице в Instagram 36-летний нападающий сообщил, что временно прекращает выступления за сборную Польши из-за утраты доверия к главному тренеру Михалу Пробежу.

"Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру, я решил отказаться от выступлений за сборную Польши на то время, пока он остается. Верю, что у меня еще будет шанс сыграть перед нашими невероятными болельщиками", - написал Левандовски.

Футболист уже пропустил товарищеский матч против Молдовы (2:0) и не выйдет на поле в отборочном поединке чемпионата мира-2026 против Финляндии, который состоится 10 июня.

Пробеж возглавил "бело-красных" осенью 2023 года и за этот период провел с командой 20 матчей - 10 побед, 4 ничьи и 6 поражений.

Однако статистика не спасла ситуацию. В кулуарах сборной все чаще говорят о напряженной атмосфере, и конфликт с Левандовски - тому подтверждение.

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