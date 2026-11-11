Тренер сборной Узбекистана вынес вердикт России перед очным матчем

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился мнением о национальной команде России накануне товарищеской встречи между двумя сборными, передают Vesti.kz.Каннаваро оценил сборную России
Итальянский специалист отметил, что хорошо знаком с российскими футболистами и уже изучил игру команды Валерия Карпина. По словам Каннаваро, предстоящий матч станет серьёзной проверкой для узбекистанцев.
Когда состоится матч Узбекистан — Россия
"Я знаю эту команду, этих игроков. Мы посмотрели много матчей сборной России. Это очень тяжёлая команда. Я знаю Карпина, он был очень хорошим футболистом. Агрессивная, компактная команда. Нам будет непросто. Хороший тест для нас, потому что мы играем против топ-команды. Это хорошая возможность для нас проверить себя, хороший опыт для игроков", — цитирует слова Каннаваро "Чемпионат".
Товарищеская встреча сборных Узбекистана и России пройдёт 12 ноября на Центральном стадионе "Пахтакор" в Ташкенте.
Напомним, что сборная России понесла серьёзные потери перед матчем с Узбекистаном.
Ранее был назван точный счёт матча Узбекистан - Россия.
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