Тренер сборной Узбекистана вынес вердикт России перед очным матчем

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился мнением о национальной команде России накануне товарищеской встречи между двумя сборными, передают Vesti.kz.

Каннаваро оценил сборную России

Итальянский специалист отметил, что хорошо знаком с российскими футболистами и уже изучил игру команды Валерия Карпина. По словам Каннаваро, предстоящий матч станет серьёзной проверкой для узбекистанцев.

"Я знаю эту команду, этих игроков. Мы посмотрели много матчей сборной России. Это очень тяжёлая команда. Я знаю Карпина, он был очень хорошим футболистом. Агрессивная, компактная команда. Нам будет непросто. Хороший тест для нас, потому что мы играем против топ-команды. Это хорошая возможность для нас проверить себя, хороший опыт для игроков", — цитирует слова Каннаваро "Чемпионат".

Когда состоится матч Узбекистан — Россия

Товарищеская встреча сборных Узбекистана и России пройдёт 12 ноября на Центральном стадионе "Пахтакор" в Ташкенте.

Напомним, что сборная России понесла серьёзные потери перед матчем с Узбекистаном.

Ранее был назван точный счёт матча Узбекистан - Россия.

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