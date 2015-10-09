Сборная России понесла серьёзные потери перед матчем с Узбекистаном

Сборная России лишилась ещё одного футболиста перед товарищеской встречей с Узбекистаном: защитник московского "Динамо" Максим Осипенко покинул расположение национальной команды из-за травмы, передают Vesti.kz.

Осипенко покинул сборную России

Как заявил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров, 32-летний защитник прошёл медицинское обследование, по итогам которого было принято решение отправить его обратно в клуб.

"Осипенко вернулся в расположение "Динамо" по медицинским причинам. Ему сделали МРТ, похоже, после матча он получил повреждение и на какое-то время выбыл", — цитирует слова Пивоварова "РБ Спорт".

Характер повреждения Осипенко и сроки его восстановления пока не уточняются.

Головин не поможет сборной России

Осипенко был включён в окончательный состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. Ранее стало известно, что из-за травмы национальной команде также не поможет полузащитник "Монако" Александр Головин.

Таким образом, перед встречей с Узбекистаном команда Валерия Карпина лишилась уже двух футболистов.

Товарищеский матч между сборными Узбекистана и России состоится 12 ноября на Центральном стадионе "Пахтакор" в Ташкенте (Узбекистан).

Ранее был назван точный счёт матча Узбекистан - Россия.

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