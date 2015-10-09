В сборной России оценили уровень Узбекистана перед очным матчем

Защитник "Ростова" и сборной России по футболу Виктор Мелёхин поделился ожиданиями от товарищеской встречи с национальной командой Узбекистана, которая состоится 12 ноября в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

Мелёхин высказался о сборной Узбекистана

Предстоящая игра станет первой для российской команды в рамках ноябрьского международного сбора. Мелёхин отметил уровень соперника и выразил уверенность, что российские футболисты получат поддержку болельщиков на выезде.

"По мне, нас ждут хорошие соперники. Узбекистан вообще участник чемпионата мира. Поэтому, думаю, будет интересный матч, тем более играем на выезде — в Ташкенте. Помню, на игре в Египте было достаточно много русских болельщиков. Уверен, что и в Ташкент они обязательно приедут, чтобы поддержать нас", — цитирует слова Мелёхина "Чемпионат".

Узбекистан дебютировал на чемпионате мира

Напомним, летом 2026 года сборная Узбекистана впервые в истории выступила на чемпионате мира. На турнире в США, Канаде и Мексике команда заняла последнее место в группе K, уступив Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).

Сборная России после отстранения от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году продолжает проводить исключительно товарищеские матчи.

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