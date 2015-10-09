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Назван точный счёт матча Узбекистан - Россия

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Назван точный счёт матча Узбекистан - Россия ©РФС

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на товарищеский матч между национальными командами Узбекистана и России, сообщают Vesti.kz.

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на товарищеский матч между национальными командами Узбекистана и России, сообщают Vesti.kz.

По мнению экс-футболиста, подопечные Валерия Карпина одержат уверенную победу на выезде.

"Мы должны настроиться, хорошо сыграть, порадовать болельщиков со всей страны и победить. Думаю, игра закончится со счётом 3:0 или 3:1 в пользу сборной России", - приводит слова Булыкина Sport24.

Товарищеская встреча между сборными Узбекистана и России состоится 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по казахстанскому времени.

В актуальном рейтинге ФИФА сборная России занимает 35-е место, тогда как команда Узбекистана располагается на 59-й строчке.

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12 ноября 22:00   •   не начат
Турция
Турция
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