Тренер сборной Испании раскритиковал Ямаля. Известна причина

Главный тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте провёл серьёзный разговор с вингером "Барселоны" Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

Наставника обеспокоили "звёздные замашки" игрока и его отношение к партнёрам по команде.

Ямаль вызвал недовольство в сборной Испании и получил жёсткий сигнал

Ямаля жёстко предупредили в сборной Испании

По информации Don Balon, специалист попросил Ямаля демонстрировать свою лучшую версию на поле и избегать токсичных проявлений. Де ла Фуэнте отметил, что хотя Ламин уже завоевал мировой авторитет, ему ещё предстоит долгий путь к статусу легенды, и важно не допустить, чтобы слава вскружила голову юному таланту.

В Испании продолжают верить в вундеркинда "Барсы"

Тренер подчеркнул, что Ямаль способен привести Испанию к новым трофеям — чемпионатам Европы и мира, поэтому за ним нужно следить особенно внимательно. Подобные предупреждения футболисту ранее уже делал Ханс-Дитер Флик, который также обращал внимание на проявления его эго как на поле, так и за его пределами.

Ямаль подготовил ответ на критику тренера

В свою очередь, сам Ямаль уверяет, что полностью сосредоточен на футболе. По его словам, разговоры о его личной жизни касаются лишь летнего отдыха, тогда как во время сезона он думает только о том, чтобы приносить пользу "Барселоне" и сборной Испании.

