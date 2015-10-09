Девушка бросила 18-летнего вундеркинда "Барсы" и ушла к игроку "Реала"

Роман 18-летнего вундеркинда каталонской "Барселоны" Ламина Ямаля и аргентинской певицы Ники Николь оказался коротким и бурным. Их отношения продлились всего 13 дней, передают Vesti.kz.

После потенциального расставания Ямаль удалил все совместные фото и сменил аватарку в соцсетях на черную.

Но на этом история не закончилась. В СМИ появились слухи: Ники якобы быстро нашла новое увлечение — 18-летнего полузащитника мадридского "Реала" Франко Мастантонуо. Если догадки подтвердятся, то ближайшее эль-класико может стать больше, чем футбольным противостоянием.

О разрыве заговорили еще в Аргентине. Журналистка Марсела Тауро подлила масла в огонь, заявив, что певица уже была близка с Мастантонуо, и именно это стало причиной расставания с Ямалем.

TREMENDO 😳



NICKI NICOLE habría dejado a Lamine Yamal por estar saliendo con FRANCO MASTANTUONO.



Recordemos que el ex River, y actual jugador del Real Madrid es el jugador MÁS TANTUONO de la historia del fútbol, según informó el prestigioso medio “Gercho Sports”. pic.twitter.com/UrmNaxIkVI — Por Decreto (@XDecretoOK) September 3, 2025

Еще совсем недавно пара выглядела счастливой. На праздновании 25-летия Ники Николь появились кадры, где она и Ямаль сидели рядом за романтически украшенным столиком: торт, лепестки роз, свечи. Фото в Instagram стали негласным подтверждением их отношений.

Теперь же личная жизнь игроков неожиданно вплетается в вечное противостояние "Барсы" и "Реала".

[ESPECTÁCULOS] "Nicki Nicole" y Lamine Yamal se habrían peleado porque la cantante "se está comiendo" a Mastantuono, según Marcela Tauro. https://t.co/RQiaYZVZES pic.twitter.com/5U4svi9FxD — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 3, 2025

Совсем недавно Ямаль "лишился" своего лучшего друга.