Ямаль вызвал недовольство в сборной Испании и получил жёсткий сигнал

Ламин Ямаль в свои 18 лет уже считается одним из лучших форвардов мира. Но вместе со стремительным взлётом у игрока "Барселоны" изменилось и поведение, что вызвало напряжение в сборной Испании, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, во время сентябрьского сбора, где команда готовится к матчам отбора на ЧМ-2026, партнёры всё чаще отмечают, что Ямаль ведёт себя как звезда, что вызывает раздражение. Его шутки и комментарии уже стали предметом недовольства.

Де ла Фуэнте сделал предупреждение

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ранее пытался призвать форварда к сдержанности, однако изменений почти не произошло. При этом наставник продолжает публично защищать игрока, оставаясь для него и критиком, и защитником.

На поле остаётся ключевой фигурой

Несмотря на трения в раздевалке, Ямаль остаётся важнейшей частью атакующей линии и одной из главных надежд Испании.

Отметим, что 4 сентября Испания сыграет на выезде с Болгарией в рамках отбора к ЧМ-2026.