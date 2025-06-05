Судья перенес матч сборной Казахстана: что случилось?

Старт товарищеской встречи между сборными Беларуси и Казахстана перенесен, передают Vesti.kz.

Как уточняет пресс-служба Белорусской федерации футбола, по решению главного судьи матч начнется в 22:30 по времени Астаны (изначально он был запланирован на 22:00).

Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия.

Напомним, игра пройдет на стадионе "Борисов-Арена" в рамках подготовки казахстанской команды к отборочному циклу чемпионата мира-2026. Уже 9 июня казахстанцы примут на своем поле Северную Македонию.

Между тем главный тренер гостей Али Алиев выбрал стартовый состав на контрольную игру против Беларуси, подробности - тут.

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