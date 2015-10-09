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Вчера 21:33
 

Сборная Казахстана назвала состав на матч с Беларусью

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Сборная Казахстана назвала состав на матч с Беларусью ©instagram.com/kff_team

Сегодня, 5 июня, сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеский матч против Беларуси, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 5 июня, сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеский матч против Беларуси, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится на стадионе "Борисов-Арена" в городе Борисов и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция матча Беларусь - Казахстан

Али Алиев выбрал такой состав на игру: 


Контрольная игра станет важной частью подготовки команды к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года. Уже 9 июня казахстанцы примут Северную Македонию в рамках квалификации на домашнем поле.

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Товарищеские матчи 2025   •   Беларусь, Борисов   •   Товарищеский матч, мужчины
Вчера 22:30   •   идёт
Беларусь
Беларусь
- : -
Казахстан
Казахстан
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