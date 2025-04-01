Станислав Черчесов вернется на пост главного тренера сборной Казахстана

Известный специалист Станислав Черчесов будет повторно назначен на пост главного тренера сборной Казахстана. В скором времени 61-летний россиянин приступит к своим обязанностям, сообщают Vesti.kz.

Черчесов получил должность в сборной Казахстана летом прошлого года, однако при нем команда провалила осеннюю часть Лиги наций, набрав всего один балл в шести матчах и не забив ни единого гола.

В начале года Черчесов был отправлен в отставку новым руководством КФФ. Спустя некоторое время на пост исполняющего обязанности главного тренера был назначен казахстанец Али Алиев, при котором команда провела два матча в отборе ЧМ-2026.

Сообщается, что с позицией постоянного главного тренера руководители КФФ пытались определиться до конца марта. Но ввиду отсутствия кандидатов и готовности Черчесова исправить свои ошибки, в федерации решили предоставить россиянину второй шанс.

Отметим, что Черчесов все это время продолжал активно следить за выступлениями экс-подопечных. Он оставлял посты в соцсетях на казахском языке и поддерживал сборную Казахстана.

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