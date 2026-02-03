Стали известны дата и время матчей сборной Казахстана на новом турнире ФИФА

Опубликован полный календарь игр сборной Казахстана в рамках FIFA Series 2026 — стали известны даты, время и соперники на международном турнире в Астане, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В "финале четырёх", как стало известно ранее, национальная команда встретится с командами Коморских Островов, Кувейта и Намибии. Все игры пройдут на стадионе "Астана Арена" в столице Казахстана.

Расписание матчей:

25 марта 2026 года

15:00 — Казахстан — Коморские Острова20:00 — Кувейт — Намибия

28 марта 2026 года

15:00 — проигравший первого матча — проигравший второго матча20:00 — победитель первого матча — победитель второго матча (финал группы)

Формат турнира предусматривает участие четырёх сборных из разных футбольных конфедераций в каждой группе. Каждая команда проведёт по два товарищеских матча, что позволяет получить качественную международную практику без перегрузки календаря национальных сборных.

Казахстан стал одной из первых стран, выбранных для проведения мужских матчей FIFA Series 2026. Помимо Казахстана, хозяевами турнира станут Австралия, Азербайджан, Индонезия, Маврикий, Пуэрто-Рико, Руанда и Узбекистан. Матчи женских команд пройдут в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Таиланде.

