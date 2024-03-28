Скандальный обидчик сборной Казахстана узнал приговор суда

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Вчера 23:25
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Нападающий сборной Люксембурга по футболу Жерсон Родригес приговорен к 18 месяцам тюрьмы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RTL.

28-летний форвард, который находится на контракте в киевском "Динамо", был обвинен в насилии по отношению к бывшей девушке - мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд.

Жерсон получил 18 месяцев тюрьмы условно и штраф 1500 евро. Еще 2430 евро футболист должен выплатить бывшей девушке, а также его обязали пройти курсы терапии по управлению гневом. Испытательный срок составляет пять лет. У Родригеса есть 40 дней на подачу апелляции.

Свой приговор футболист узнал после матча Люксембург - Казахстан (2:1), в котором Родригес забил гол и отдал голевую передачу.

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Жерсон перешел в "Динамо" в 2019 году, но шесть раз отправлялся в аренды. Сейчас он защищает цвета братиславского "Слована", а соглашение с киевским клубом действует до 30 июня 2025 года.

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Приговор

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