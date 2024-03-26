Казахстан назвал состав на матч с Люксембургом

Сборная Казахстана по футболу назвала стартовый состав на товарищеский матч с Люксембургом, сообщают Vesti.kz.
Встреча на стадионе "Стад-де-Люксембург" начнется в 00:45 по астанинскому времени.
Казахстан выйдет на поле в следующем составе:
Шацкий, Алип, Быстров, Садыбеков, Тагыберген (к), Самородов, Асранкулов, Тапалов, Зайнутдинов, Оразов, Марочкин.
Напомним, в 1/2 финала плей-офф Лиги наций Казахстан уступил на выезде Греции со счетом 0:5. Сборная Люксембурга уступила Грузии со счетом 0:2.
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