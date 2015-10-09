Со счетом 4:1 завершился матч сборной Казахстана по футболу

Юношеская сборная Казахстана (U19) провела заключительный матч на международном турнире Slovenia Nations Cup-2025, сообщают Vesti.kz.

Казахстанцы сыграли против сверстников из Исландии. Матч завершился победой островитян со счетом 4:1. В составе сборной Казахстана на 43-й минуте отличился Азамат Туякбаев.

Напомним, в первом матче команда Казахстана разгромила сборную ОАЭ со счетом 5:1, а затем сенсационно обыграла Шотландию (2:1).

Добавим, что на турнире также участвовали команды Польши, Словении, Фарерский Островов и Азербайджана.