Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 23:04
 

Со счетом 4:1 завершился матч сборной Казахстана по футболу

  Комментарии (2)

Поделиться
Со счетом 4:1 завершился матч сборной Казахстана по футболу ©instagram.com/kff_jastar

Юношеская сборная Казахстана (U19) провела заключительный матч на международном турнире Slovenia Nations Cup-2025, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
2

Юношеская сборная Казахстана (U19) провела заключительный матч на международном турнире Slovenia Nations Cup-2025, сообщают Vesti.kz.

Казахстанцы сыграли против сверстников из Исландии. Матч завершился победой островитян со счетом 4:1. В составе сборной Казахстана на 43-й минуте отличился Азамат Туякбаев.

Напомним, в первом матче команда Казахстана разгромила сборную ОАЭ со счетом 5:1, а затем сенсационно обыграла Шотландию (2:1).

Добавим, что на турнире также участвовали команды Польши, Словении, Фарерский Островов и Азербайджана.


Женский кубок Европы 2025/26   •   Швейцария, Цюрих   •   Отборочный раунд 1, женщины
Сегодня 22:00   •   не начат
Грассхопперс
Грассхопперс
(Цюрих)
- : -
БИИК-Шымкент
БИИК-Шымкент
(Шымкент)
Кто победит в основное время?
Грассхопперс
Ничья
БИИК-Шымкент
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!