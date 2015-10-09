Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Боливия сенсационно обыграла Бразилию и вышла в стыки ЧМ-2026

Боливия сенсационно обыграла Бразилию и вышла в стыки ЧМ-2026 ©cbf.com.br

Сборная Боливии по футболу на своём поле одержала победу над командой Бразилии в квалификации чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Игра в Эль-Альто завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 45+4-й минуте с пенальти забил Мигелито.

Благодаря этой победе Боливия поднялась на седьмое место и пробилась в стыковые матчи, набрав 20 очков. Бразилия под руководством Карло Анчелотти с 28 очками завершила квалификацию на пятой строчке.

Напомним, прямые путёвки на чемпионат мира завоевали Аргентина, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Парагвай и Бразилия. За бортом турнира остались Венесуэла, Перу и Чили.

Сборная Аргентины заплатила горькую цену за решение по Месси

