Сборная Аргентины заплатила горькую цену за решение по Месси

Сборная Эквадора одержала победу над Аргентиной в матче квалификации чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Игра в Гуаякиле завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 45+13-й минуте с пенальти забил Эннер Валенсия.

На 31-й минуте у гостей был удалён Николас Отаменди. В начале второго тайма, на 50-й минуте, эквадорцы также остались в меньшинстве после красной карточки Мойзеса Кайседо.

Отметим, что лидер аргентинской сборной Лионель Месси пропустил матч — главный тренер Лионель Скалони предоставил ему отдых.

Несмотря на поражение, Аргентина, которая досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию, завершила отборочный турнир на первом месте с 38 очками. Эквадор также квалифицировался на ЧМ-2026, заняв вторую строчку с 29 очками.

